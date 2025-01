Trailer final de Presence: Lucy Liu lidera o filme Haunted House de Neon

Neon compartilhou a final Presença trailer de seu próximo filme de terror do cineasta vencedor do Oscar Steven Soderbergh. Após sua estreia mundial no Festival de Cinema de Sundance do ano passado, o filme chegará aos cinemas em 24 de janeiro de 2025.

Assista ao trailer final de Presença abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no trailer final de Presença?

O vídeo destaca as aparições que uma família de quatro pessoas vivenciará em sua nova casa, que serão contadas sob a perspectiva da própria entidade desconhecida. O trailer também mostra os problemas pessoais que ocorrerão no seio da família, ao mesmo tempo em que lida com as artimanhas e a presença perturbadora da entidade.

Presença é dirigido por Steven Soderbergh a partir de um roteiro escrito por David Koepp. O elenco inclui Lucy Liu como Rebecca, Chris Sullivan como Chris, Callina Liang como Chloe, Julia Fox como Cece, Lucas Papaelias como Carl, West Mulholland como Ryan e Eddy Maday como Tyler. O filme tem produção executiva de Koepp e Corey Bayes, com produção de Julie M. Anderson e Ken Meyer.

“Uma família muda-se para uma casa no subúrbio e se convence de que não está sozinha”, diz a sinopse oficial. “Está lá antes mesmo de a família se mudar. Ele testemunha os momentos estranhos mais íntimos da família. Navegue pela nova casa da família em uma velocidade sobrenatural. Ele presta uma atenção incomum em Chloe, a adolescente que não é a preferida da mãe e nem do irmão. Ele quer (não, precisa) de algo. E com o passar do tempo, a presença descobre como poderia atingir o seu objetivo.”