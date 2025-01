Trailer final de Sakamoto Days revela elenco de voz em inglês para anime da Netflix

A Netflix compartilhou o Dias de Sakamoto Trailer final da próxima comédia de ação baseada na série de mangá de mesmo nome do escritor e ilustrador Yuto Suzuki. Ele estará disponível para streaming a partir de sábado, 11 de janeiro.

“Siga a história cheia de ação do lendário ex-assassino Taro Sakamoto, enquanto ele se junta a seus camaradas para enfrentar a ameaça iminente de assassinos e garantir uma vida pacífica com sua amada família”, diz o logline oficial. “Sakamoto e companhia se envolvem em batalhas exageradas e sem limites que roubaram os holofotes e cativaram o público em todos os lugares. Em um mundo invadido por assassinos como a força especial ‘The Order’ da Associação Japonesa de Assassinos (JAA) e um indivíduo misterioso chamado ‘X (Slur)’ que tem como alvo assassinos, qual é o verdadeiro significado de força para Sakamoto?

Assista ao trailer final do Sakamoto Days abaixo (veja mais trailers):

Quem está no elenco de dubladores ingleses de Sakamoto Days?

Além disso, o streamer também apresentou o elenco de voz dublado em inglês, incluindo a estrela de Cobra Kai, Xolo Maridueña, como Heisuke Mashimo e a estrela de Avatar: O Último Mestre do Ar, Dallas Liu, como Shin Asakura. O elenco de vozes em inglês também consiste em Matthew Mercer (Blood of Zeus) como Taro Sakamoto, Rosalie Chiang (Turning Red) como Lu Shaotang, Rosie Okumura como Aoi Sakamoto, Alex Le (Solo Leveling) como Nagumo e a superestrela da WWE Lexi Cabrera. , profissionalmente. conhecida como Alexa Bliss, como Obituary, SungWon Cho (a série Netflix Delicious in Dungeon) como Boiled, Du-Shunt “Fik-Shun” Stegall como Son Hee e Toru Uchikado (Castlevania) como Bacho.

Sakamoto Days vem do diretor Masaki Watanabe, com Yuki Hayashi fornecendo a música. A equipe criativa inclui o designer de personagens Yo Moriyama, o designer de arte de fundo Yukiko Maruyama, a editora Aya Hida, o diretor de som Jin Aketagawa e muito mais. É produzido pela TMS Entertainment, o estúdio de animação por trás de Dr. Stone e Baki.