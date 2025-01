Transcrição completa de gravações de voz nas quais o Ministro do Ensino Superior, Satryo Brodjonegoro, supostamente criticou e abusou de funcionários

Jacarta – Centenas de funcionários do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia (Kemendikti Saintek) realizaram uma manifestação pacífica em frente ao escritório do ministério, Senayan, Jacarta, na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025.

Esta acção foi tomada porque o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, é suspeito de agir frequentemente de forma arrogante para com os funcionários do ministério.

Durante esta ação, os funcionários estavam todos vestidos de preto e carregavam cartazes contendo reivindicações enfatizando que não eram funcionários pessoais de Satryo ou de sua esposa, Silvia Ratnawati Bodjonegoro.

 Centenas de funcionários do Ministério da Educação manifestaram-se e pediram a intervenção do Presidente Foto: Captura de tela X @slondokchip

“Somos ASN, pagos pelo Estado” Essa foi a redação que os funcionários do Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia exibiram ao realizar a ação.

“As instituições estatais não são as empresas privadas de Satryo e sua esposa” o som de mais uma faixa apresentada pelos policiais.

Ao mesmo tempo que esta notícia surgiu, as redes sociais ficaram chocadas com o surgimento de uma gravação de voz de 3 minutos e 22 segundos, supostamente do Prof. Satryo repreendendo os seus funcionários.

A seguir está uma transcrição completa da suposta gravação de voz do professor. Satryo repreendeu seus funcionários na residência oficial do Ministro da Educação e Tecnologia na área de Widya Chandra, no sul de Jacarta.

A transcrição a seguir foi escrita com base em uma gravação de voz compartilhada por uma conta do Instagram. @penipuan__indonésia na terça-feira, 21 de janeiro de 2025.

“Você está apenas falando”, pensava-se que a voz do homem fosse a do professor Satryo.

“Sinto muito, senhor. Pelo amor de Deus, senhor.” “Sinto muito, senhor”, respondeu o homem, suspeito de ser funcionário do Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia.

“Macacos”, disse o professor Satryo.

“Sim, peço desculpas mais uma vez, senhor”, disse o funcionário. Depois disso, ouviu-se um som semelhante ao de um objeto duro sendo atingido no chão ou jogado contra a parede.

“Sair deliberadamente desta casa sem água? A água estava viva, mas de repente morreu. Ricky fez isso. Você quer calar a boca? “Não há responsabilidade”, continuou uma voz semelhante à do professor Satryo.

“Sinto muito, senhor”, disse o funcionário.

“Você admitiu que estava errado, de propósito, certo? De propósito”, Satryo.

“Não de propósito, senhor. Primeiro cuido da minha esposa, senhor”, disse o funcionário.

“Aí ele disse: como você quer terminar essa casa?” Sátrio.

“Ricky disse que estava feito, senhor”, disse o funcionário.

“Oh, que mentiroso você é”, Satryo.

“Acabei de descobrir, senhor”, disse o oficial.

“Halah, apenas finja,” Satryo.

“Ricky disse que era seguro”, disse o funcionário.

“Onde é seguro?” Sátrio.

“Liguei para Mbak Bella, ela disse que era seguro, Ricky disse que era seguro”, disse o funcionário.

“Vocês chegaram em casa e a água estava morta, certo?” Sátrio.

“Não sei muito, senhor”, disse o oficial.

“Eu sei, senhor, isso é culpa da minha equipe, senhor”, disse o funcionário.

“O que há de errado?”, Satryo.

“Não acompanhei minha equipe aqui”, disse o oficial.

“Porque?” Sátrio.

“Porque minha esposa ainda precisa de mim. Minha mulher está curada, já foi costurada, senhor, ainda não está seca. Eu cuido das crianças. “Erro meu, não acompanhei Ricky para ajudar na drenagem”, disse o funcionário.

“Por que Ricky estragou tudo?”

“Ele me informou, disse que a água estava muito suja, por isso ele esgotou, senhor. Porque quem contatou Ricky não fui eu, senhor. Ele contatou Bella. “Bella está relutante comigo (porque) eu ainda cuido das crianças”, disse o funcionário.

“Mas ele (Ricky) é seu subordinado, certo?” Sátrio.

“Sim, meus subordinados, por isso o erro foi meu, não tive tempo de acompanhá-los, porque estava cuidando da minha esposa, senhor”, disse o funcionário.

“Você fez isso de propósito (inaudível). Isto é, se alguém secretamente não viver. O que você faz!” Satryo retrucou, então ouviu o som de algo sendo atingido.

“Sinto muito, senhor, não tive tempo de acompanhá-lo. Perdoe-me, perdoe-me“Sinto muito, senhor”, respondeu o funcionário, junto com o som de objetos sendo atingidos e atirados.

“Insolente da sua parte! Por que Ricky voltou para casa mais cedo? Sátrio.

“Ele está voltando para casa, senhor”, disse o oficial.

“Então esta casa ficou sem água?” Sátrio.

“Sinto muito, senhor”, disse o policial, então ouviu o som de algo sendo atingido.

“Você fez você desligar a água da casa deliberadamente, não foi?” disse o homem suspeito de ser Satryo em voz alta.

“Não, senhor, não de propósito. Eu não sabia. Naquele momento eu imediatamente…” funcionário.

“Eu não sei, eu não te conheço! Eu liguei para você antes. Diga a ele que é assim que se faz. Onde? “Você não está fazendo nada”, disse Satryo, interrompendo a conversa.

Essa é a gravação de voz. Até este artigo ser escrito, a veracidade desta gravação de voz ainda era desconhecida. Os interessados ​​também não fizeram qualquer declaração oficial relativamente às gravações de voz em circulação.