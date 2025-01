Tratamento para a síndrome de Guillain-Barre (GBS) incluída sob Ayushman Bharat Arogya Karnataka

Após o recente surto da síndrome de Guillain-Barre (GBS), uma condição neurológica rara em Pune, o Departamento de Saúde incluiu a terapia de imunoglobulina intravenosa (IVIG) para o tratamento de GBs sob Ayushman Bharat-Aragya Karnataka (AB-ARK).

De acordo com uma ordem do governo (GO), o governo de Karnataka aprovou a inclusão da terapia com IVIG para GBS como um código de procedimento de complemento na categoria 2B no pacote de benefícios da AB-AGR, sujeito a um limite de ₹ 10 milhões de rúpias anuais.

O Suvarna Aragya Suraksha Trust (SAST), a agência nodal que implementa os esquemas de saúde de Karnataka, ordenou que as taxas de código anteriormente adicionadas acima de acordo com o documento de orientação sobre o pacote de benefícios de saúde (HBP) 2022 após obterem o mesmo. Aprovado pelo Comitê de Especialistas, diz o Go.

O governo de Karnataka também ratificou a ordem do Sast de bloquear e eliminar o código de episiotomia (2A.S4.00073) para o uso de todas as instituições de saúde pública (PHIS) e para bloquear e eliminar a pirexia de origem desconhecida (2 a .m1.00036 ), Diarréia (2 da manhã.