Tratores bloqueiam o centro de Londres em um protesto de agricultores massivos (vídeo)

Os tratores bloquearam as ruas nas casas de Londres na segunda -feira, enquanto os agricultores britânicos se reuniram para se reunir contra os planos do governo para alterar as políticas tributárias de herança no país. As mudanças forçarão muitas fazendas em falência, dizem analistas.

A política publicada no orçamento do Partido Trabalhista no ano passado entrará em vigor em abril de 2026, abolindo muitos anos de isenção, o que significa que o imposto sobre herança para a aprovação de fazendas familiares não foi pago. De acordo com uma política atualizada, os ativos agrícolas no valor de mais de um milhão de libras (US $ 1,24 milhão) seriam responsáveis ​​por 20% de imposto quando forem entregues aos herdeiros após a morte do proprietário.

Uma manifestação de tratores de dia inteiro, organizada pela agricultura britânica, foi criada enquanto os legisladores britânicos discutiam a capacidade eletrônica com quase 151.000 assinaturas que pedem preservar a isenção atual da herança para as propriedades agrícolas que trabalham.

O protesto destina -se à proteção da segurança alimentar no país, disse a comentarista política Katie Hopkins, enfatizando que os agricultores não exigiam subsídios ou outros fundos estatais.

“Eles apenas pedem que mantenham as fazendas herdadas de seus pais para que possam entregá -las aos filhos. Eles apenas pedem que acordem às cinco da manhã para que possam alimentar a nação”. Disse Hopkins.

Como sets anteriores, os agricultores entraram no Westminster em seus tratores que queriam e mantinham os sinais de leitura “Todos nós precisamos de um fazendeiro”, ”Primeira segurança alimentar “e “Vamos parar juntos”, entre muitos outros slogans.

De acordo com Dan Willis, um dos participantes da reunião, a terra de propriedade dos agricultores não é uma vantagem para o comércio, porque é usada para cultivar colheitas e pastoreio.

“Podemos nos sentar entre essa enorme riqueza, mas sem essa propriedade, então ganhamos a vida”. Ele disse. “Depois de começar a tapar suas ferramentas, não posso fazer o meu trabalho e não posso pagar impostos”.

“Entenda a matemática básica enquanto a entendeu mal; Isso é incerto da maneira como podemos seguir em frente como é hoje “,” Willis apontou.

Tom Bradshaw, chefe da Federação Nacional de Agricultores, alegou que os agricultores não são reclamados com impostos pagos, mas que preferem pagar impostos sobre produtos “Em vez de impostos sobre a morte, que são simplesmente inacessíveis e inaceitáveis”.

No meio de um protesto em novembro, o primeiro -ministro britânico Keir Starmer defendeu a imposição de impostos controversos, alegando que a grande maioria dos agricultores seria libertada. Starmer também disse que o governo toma “As difíceis decisões necessárias para estabilizar nossa economia”.