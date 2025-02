TRAVIS HUNTER NET PATO DE 2025: Quanto dinheiro ganha?

Travis Hinter É uma figura excelente no futebol, reconhecida como um canto de futebol americano e um receptor aberto. Como resultado, os fãs ficaram curiosos para obter mais informações sobre sua vida, especialmente suas fontes de fortuna. Então, vamos profundamente profundamente Net Heritage of Travis Hunter em 2025.

Qual é o patrimônio líquido de Travis Hunter em 2025?

Travis Hunter tem um patrimônio líquido estimado em US $ 6 milhões em 2025.

Os ativos líquidos de Hunter vem de sua carreira no futebol, NULL, Brand Offers e Twitch.

Nascido em 18 de maio de 2003, Hunter vem de West Palm Beach, Flórida. Durante seu tempo na Collins Hill High School, ele jogou como um canto e um receptor aberto para o time de futebol do Eagles. Além disso, ele teve períodos de sucesso como estudante do segundo ano no condado de Gwinnett, onde registrou 49 recepções para 919 jardas e 12 touchdowns na ofensiva.

Ele também fez dois touchdowns e duas interceptações no jogo da primavera de Jackson State. Mais tarde, Hunter ingressou na Universidade do Colorado e fez 147 instantâneos no total através da ofensiva e defesa do time de futebol em 2023. Em 2024, ele registrou sete recepções para 132 jardas e três touchdowns contra o estado de North Del.

O que Travis Hunter faz para ganhar a vida?

Travis Hunter é jogador de futebol e serpentina de Twitch.

Eles explicaram os lucros de Travis Hinter: como o dinheiro ganha?

Travis Hunter ganha dinheiro com sua carreira no futebol, NULL, Brand Offers e Twitch.

Futebol americano: Hunter ganha principalmente dinheiro jogando por times de futebol como Jackson State Tigers e Colorado Buffaloes.

NULO: Além de sua carreira no futebol, Hunter tem uma avaliação zero é de US $ 2,7 milhões. Ele também é o embaixador da marca de bebidas Celsius. Ele também é o atleta de capa do videogame EA Sports College Football, onde, segundo os relatórios, recebeu mais de US $ 200.000. Hunter também tem acordos com cartões de visita Leaf, Socks de Rock, Cheez-T, Sports Freefrom, American Eagle, 7-Eleven e muitos outros. (através Ponto de embreagem)

Como streamer twitch: Travis Hunter também está ativo no Twitch e assinou um acordo com o Squishmallows em 2023.