Travis Kelce comenta o processo de composição de Taylor Swift

Travis Kelce Recentemente, ele compartilhou sua opinião sobre o processo de composição de sua namorada cantora. Taylor Swiftdurante uma entrevista com Pat McAfee. O tight end do Kansas City Chiefs e Swift estão romanticamente envolvidos desde 2023, tornando-se um tema quente nas redes sociais. Desde então, o casal tem se apoiado constantemente e Kelce até recebeu menções especiais em suas canções.

Aqui está um resumo do processo de composição de Taylor Swift e como Travis Kelce se encaixa na evolução de sua música.

Durante uma recente aparição virtual no The Pat McAfee Show, Kelce falou sobre o processo criativo de Swift. Ao discutir vários tópicos, a estrela da NFL expressou sua admiração pela forma como Swift cria sua música.

Em um pequeno clipe consciente No X (antigo Twitter), a McAfee criou um cenário de brincadeira:

“Digamos que você esteja saindo e jantando e de repente a criatividade começa a fluir”, disse McAfee, referindo-se a Swift como “o ícone mais famoso da história da música”. Ele então perguntou a Kelce: “Você é um motivador o tempo todo?”

Kelce revelou que nunca interfere no processo de composição de Swift.

“Ah, sim. Você sabe disso”, respondeu Kelce. “Eu nunca vou intervir. Mas estou aqui para apoiá-lo, estou aqui para ver até onde ele pode ir.”

Travis Kelce também revelou que Taylor Swift pode estar trabalhando em novas músicas. Como Comingsoon relatou anteriormente, quando Kelce foi questionado sobre isso, ele disse: “Sabe, não posso dizer nada disso… ouço música em todos os lugares”. Ele também deu a entender que “pode haver algumas” músicas sobre ele.

Swift é uma compositora excepcional e seus fãs, os Swifties, conhecem seu brilhantismo lírico. No passado, a cantora escreveu inúmeras músicas em diferentes álbuns que sugerem seus relacionamentos anteriores. De acordo com PessoasOs fãs acreditam que Swift fez referência ao seu relacionamento com Kelce em canções como “So High School” e “The Alchemy” de seu álbum de sucesso de 2024, The Tortured Poets Department (TTPD).