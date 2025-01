Travis Kelce compartilha os pensamentos de Taylor Swift sobre se aposentar da NFL

Travis Kelce recentemente falou sobre o que Taylor Swift pense no seu Aposentadoria da NFL. Rumores sobre a aposentadoria do tight end do Kansas City Chiefs da liga já existem há algum tempo. No entanto, Kelce não confirmou quando se aposentará.

Aqui está o que ele tinha a dizer sobre os pensamentos de sua namorada Swift sobre sua aposentadoria.

Taylor Swift quer que Travis Kelce continue jogando pelos Chiefs

Travis Kelce entrou virtualmente para conversar com Stephen A. Smith em seu popular talk show. Enquanto Kelce discutia muito sobre a aproximação dos playoffs da NFL, a questão de sua aposentadoria também surgiu. Os fãs do Chiefs têm especulado constantemente que o tight end poderá se aposentar em breve. No entanto, Kelce não confirmou nada.

Smith perguntou durante a palestra qual era a posição de Taylor Swift sobre a aposentadoria de Kelce. Kelce declarou: “Ela me incentiva totalmente a gostar de jogar este jogo. “Ela adora vir para Arrowhead, ir aos jogos e torcer por mim, então tenho todo o apoio do mundo para continuar perseguindo esses sonhos.”

A estrela da NFL também revelou que apoia igualmente Swift e é por isso que ele “queria estar nos shows apoiando-a e estar lá para apoiá-la”. Kelce afirmou ainda que seu motivo era fazer Swift se sentir “confortável e apoiada em tudo o que faz na vida”.

Kelce também revelou que não está preocupado com a aposentadoria neste momento e está focado no jogo contra o Houston Texans, no dia 18 de janeiro de 2025. “Não estou tendo aquele sucesso extremo em campo como tive individualmente, cara. “Estou animado com os próximos dois jogos disputados em Arrowhead para terminar esta temporada”, ele compartilhou. “Desde que eu venha aqui jogando um bom futebol e gostando de entrar no prédio todos os dias com meus rapazes, vocês me verão com o uniforme do Chiefs.”