Travis Kelce multado com US $ 11.255 para a segurança de inicializar as contas Damar Hamlin

Travis KelceO comportamento do campeonato da AFC resultou em uma multa da NFL. A ala fechada de Kansas City Chiefs foi espancada com uma multa de US $ 11.255 por tirar sarro da segurança de Buffalo Bills Chance Após um jogo crucial do touchdown. A multa ocorre quando Kelce e os Chiefs se preparam para sua terceira aparição consecutiva no Super Bowl. Agora, muitos fãs estão curiosos para saber mais sobre o que aconteceu no campo. Aqui está o motivo pelo qual Kelce está sendo multado pela NFL.

Por que Travis Kelce multou US $ 11.255?

Travis Kelce foi multado em US $ 11.255 pela NFL por tirar sarro dos jogadores de Buffalo Bills durante o jogo do campeonato da AFC. O incidente ocorreu depois que o marechal de campo dos chefes, Patrick Mahomes, marcou um touchdown, mas foi abordado na linha de gol da segurança dos Bills, Damar Hamlin. Kelce não perdeu tempo de frente para Hamlin, chamando a atenção da liga e uma penalidade financeira.

A luta não terminou aí, já que o ataque defensivo dos Bills, Jordan Phillips, também se envolveu. Phillips atingiu a cabeça de Kelce, ganhando uma multa de US $ 6.722 por rugosidade desnecessária. A situação se intensificou rapidamente, que foi desenvolvida na televisão nacional. O analista da CBS, Tony Romo, até sugeriu que Kelce exagerou o impacto do golpe, chamando -o de “fracasso”, de acordo com o New York Post. Apesar do incidente, Kelce permaneceu calmo enquanto ele e seus colegas de equipe do Chiefs comemoraram sua vitória por 32 a 29, que garantiram seu lugar em um terceiro Super Bowl consecutivo.

Apesar da controvérsia, Kelce permanece florido e abordou críticas sobre o Novas alturas Podcast com seu irmão Jason Kelce. Ele mencionou durante um episódio recente que vê a atenção negativa como algo que une ainda mais a equipe, ajudando -os a desenvolver links mais fortes enquanto eles vão ao Super Bowl. “Estou gostando de fazer esse trabalho com os meninos que temos lá, porque isso nos torna ainda mais uma família. Simplesmente envolve os vagões”.