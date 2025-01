Travis Kelce sobre o papel de Happy Gilmore 2: É “muito divertido trabalhar com eles”

Travis Kelce diz trabalhar com Adam Sandler em Feliz Gilmore 2 Foi um “sonho tornado realidade”.

O filme original Happy Gilmore foi lançado em 1996. Uma sequência está em andamento, com Sandler retornando como personagem-título. Foi confirmado que Kelce também aparecerá no filme.

Durante um episódio recente de O show de Pat McAfeeatravés VariedadeKelce falou sobre suas experiências trabalhando no próximo filme de comédia.

“Isso foi um sonho que se tornou realidade”, disse Kelce, “pensei que o SNL seria o auge da minha carreira como ator e showman ou no entretenimento. Trabalhar com o próprio Happy Gilmore, Sandman e Happy Productions foi algo fora do comum.”

E acrescentou: “Eles são muito profissionais e, ao mesmo tempo, muito divertidos de trabalhar. Eu senti como se estivesse trabalhando com Andy Reid (técnico do Kansas City Chiefs), do mundo da atuação. (Sandler) está tão calmo fora da tela quanto dentro dela. Isso foi um sonho que se tornou realidade. “Isso foi incrível.”

O que mais sabemos sobre Happy Gilmore 2?

Os detalhes do enredo de Happy Gilmore 2 permanecem em segredo neste momento. Espera-se que o filme chegue à Netflix em 2025, embora a data exata de lançamento ainda não tenha sido anunciada.

Junto com Sandler e Kelce, Happy Gilmore 2 é estrelado por Julie Bowen, Allen Covert, Dennis Dugan, Christopher McDonald, Ben Stiller, Margaret Qualley, Benny Safdie, Nick Swardson e muito mais.

Uma descrição do filme Happy Gilmore de 1996 diz: “Tudo o que Happy Gilmore (Adam Sandler) sempre quis foi ser um jogador profissional de hóquei. Mas ele logo descobre que pode realmente ter talento para praticar um esporte completamente diferente: o golfe. Quando sua avó (Frances Bay) descobre que está prestes a perder sua casa, Happy participa de um torneio de golfe para tentar ganhar dinheiro suficiente para comprá-la para ela. Com suas poderosas habilidades de direção e atitude desbocada, Happy se torna um improvável herói do golfe, para grande desgosto dos profissionais de golfe instruídos.”