Travis Scott abusado pelo segurança em um novo vídeo

Travis Scott Recentemente, ele chegou às manchetes depois de supostamente se envolver em um Briga física com um guarda de segurança para o Clippers vs. Lakers Na cúpula Intuit em 5 de fevereiro. Além disso, os fãs capturaram o momento tenso em um vídeo que vem fazendo rondas na internet após o jogo.

Aqui está tudo a saber sobre o que aconteceu no Clippers vs. Lakers com Scott.

O que aconteceu com Travis Scott no Clippers vs. Lakers?

Depois do Clippers vs. Lakers, o rapper caminhou do lado da quadra quando, segundo os relatos, ele foi maltratado por um guarda de segurança da NBA.

De acordo com ele Vídeo circulando onlineO guarda aparentemente confundiu através de Travis Scott como um intruso não autorizado e tentou tirar o último da corte. Desse clipe, ficou claro que o guarda inicialmente não reconheceu o cantor “Faith! N”, o que levou a uma briga breve, mas involuntária.

O vídeo que agora se tornou viral entre os enormes fandoms de Scott mostra o segurança puxando e empurrando -o em um tempo de confusão. Felizmente, ele rapidamente lançou o rapper depois que outras pessoas intervieram. Embora a briga tenha sido breve, acabou sendo um momento estranho no jogo do Clippers vs. Lakers que ocorreu em 5 de fevereiro.

Escusado será dizer que os usuários da Internet alcançaram seus pensamentos sobre o incidente, com muitos crítico As ações do segurança. A maioria dos usuários da Internet indicou o quão ridículo era para o pessoal de segurança não saber quem é Travis Scott, já que é uma das figuras mais influentes do hip-hop hoje. Enquanto isso, muitos descobriram que é um incidente humorístico.

Além disso, existem algumas pessoas que colocam no lado do segurança para fazer o que o trabalho deles exige. Um desses usuários comentou“Não há nada de errado com a segurança e não coloca as super estrelas mais altas que os tipos de segurança”. Enquanto isso, nem Travis Scott nem as autoridades da Intuit Dome abordaram o incidente.