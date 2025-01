Depok, VIVA – O Ministro Coordenador (Menko) das Infraestruturas e Desenvolvimento Regional da República da Indonésia (RI), Agus Harimurti Yudhoyono, inaugurou o novo edifício da Faculdade de Ciências Administrativas (FIA) da Universidade da Indonésia (UI).

Esta inauguração foi marcada pela assinatura de uma inscrição por Agus Harimurti Yudhoyono, que estava acompanhado pelo Ministro das Obras Públicas (PU) da Indonésia, Dody Hanggodo, Membro IV do BPK indonésio, Haerul Saleh, o Vice-Ministro das Obras Públicas, Diana Kusumastuti, Chanceler da UI. Professor. Heri Hermansyah e Reitor de UI da FIA, Prof. Chandra Wijaya e liderança de UI.

O Ministro Coordenador espera que este novo edifício possa fortalecer a UI, especialmente a FIA, na implementação do Tri Dharma do Ensino Superior, ou seja, Educação, Investigação e Serviço Comunitário. Ele também convidou toda a comunidade acadêmica da UI a trabalhar em conjunto para manter as instalações construídas.

“Esperamos que a UI possa ser uma inspiração para outras universidades como um campus ideal e sempre liderando o caminho para um campus cada vez mais de classe mundial, apresentando a próxima geração de estudantes superiores e chocante“Como a UI sempre se repete hoje”, disse ele no sábado, 11 de janeiro de 2025.

Diz-se que se o governo ou a burocracia continuarem próximos dos campi ou dos círculos académicos, a elaboração de políticas públicas na Indonésia continuará. na pistae mais chocante. Segundo ele, isso ocorre porque se baseia em algo abstrato e se baseia em valores, experiências e estudos empíricos.

“Acreditei sempre no poder deste tipo de colaboração, pois continuará a fortalecer os nossos esforços em direcção à Indonésia que aspiramos. “O Presidente Prabowo Subianto afirmou firmemente que se a Indonésia quiser progredir, os seus recursos humanos devem estar tão bem preparados quanto possível. “, afirmou.

 Universidade da Indonésia Foto: VIVA.co.id/Galih Purnama (Depok)

“As instituições de ensino superior, especialmente a Universidade da Indonésia, têm o papel e a responsabilidade moral de preparar os estudantes que eventualmente ingressarão no mundo profissional”, acrescentou.

Disse também que existe sempre uma ligação estreita entre a ciência e a experiência de campo e a tomada de decisões e políticas a nível nacional e regional. O Ministério Coordenador das Infraestruturas e Desenvolvimento Regional, como instituição recentemente criada, está disposto a colaborar com todas as partes.

“Queremos trazer crescimento económico e conectividade entre regiões que facilitem a vida e o trabalho das pessoas, bem como o transporte de bens e serviços”, afirmou.

A construção do novo edifício FIA UI começará em 2022 com um orçamento total de cerca de 126 mil milhões de IDR. A obra foi executada numa área de 1,3 hectares e foi composta por 9 pisos e 1 teto. Disse ainda que o novo edifício da UI da FIA está equipado com diversas instalações, nomeadamente 33 salas de aula, 4 salas de laboratório, 1 auditório, 1 reitoria, 2 salas de vice-reitor, 4 salas de aula e 1 sala de professores.

“Todas estas instalações destinam-se a apoiar o conforto dos alunos e docentes nas atividades de ensino e aprendizagem, bem como a satisfazer diversas necessidades académicas e administrativas da UI da FIA. tem aspectos de segurança e saúde e é um edifício verde”, disse o Ministro de Obras Públicas da República da Indonésia, Dody Hanggodo.

O reitor da UI, Prof. Heri Hermansyah, disse que este edifício era o edifício que a extensa família UI da FIA aspirava e sonhava desde há 9 anos, quando a UI da FIA foi fundada em 10 de março de 2015. O edifício A FIA ​​UI foi projetada com o conceito edifício inteligente e verdee recebeu a Certificação Green Building (BGH) com o título Pratama.

“Demos à UI uma nova abreviatura, chamada Unggul Impactful. Portanto, este edifício é produção e o que esperamos é impacto. Uma vez construído o edifício, o impacto é que as atividades se desenvolvam bem. “Portanto, a FIA UI não será apenas um corpo docente comum, mas será capaz de formar graduados nas áreas de administração de empresas, administração estatal e administração tributária que se tornarão grupos de reflexão e que poderão então dar uma grande contribuição para melhorar mudanças políticas neste país”, disse ele.