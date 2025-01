Treinador da Persib

Bandung, vivo -Persib Bandung jogará em casa contra o PSM Makassar na semana 21 da Liga 1.

O técnico da Persib, Bojan Hodak, continuou a terminar a preparação de sua equipe na sessão de treinamento. Agora, a equipe Maung Bandung se concentra em aumentar os jogadores físicos e o entendimento das táticas.

Além disso, o intervalo do jogo por oito dias fez Bojan sentir tempo suficiente para descansar e melhorar a condição física de suas crianças adotivas.

“Hoje é um pouco de exercício físico e tático, hoje praticamos duas vezes, depois disso, há uma sessão de ginástica. Finalmente, depois de todo esse tempo que temos oito dias do jogo, para que possamos usá -lo para descansar os jogadores”, Bojan disse.

“E também uma condição física pouco aprimorada porque tivemos dificuldades nos últimos jogos fisicamente, mas agora acho que seremos melhores”, continuou ele.

Enfrentando a persiba, o PSM Makassar está em estado de declínio depois de engolir uma derrota contra o Dewa United por 2-3. O jogador -chave do PSM, João Pereira Albertine, também conhecido como Balotelli, estava enfrentando problemas de lesões.

Bojan vê que a lesão sofrida por Balotelli não é um problema sério. É provável que o atacante de 27 anos foi implantado no jogo mais tarde.

“Eu não acho que ele (Balotelli) está ferido, acho que ele experimenta apenas cólicas com base no que vejo, mas veremos novamente”, disse ele.

O ex -treinador do Kuala Lumpur FC realmente destacou os jogadores físicos do PSM Makassar devido a uma agenda ocupada e uma longa viagem. Antes de enfrentar o Dewa United, Juku Eja disputou uma partida fora do Malasia Club, o Terengganu FC no ASEAN Club Championship 2024/2025.

“O PSM joga muitos jogos porque eles também jogam em aff, então eles viajam muito, e você sabe, eles são Makassar-Jakarta sem parar e outros lugares, então lembro que quando eu estava lá, também era difícil viajar”, ele , “ele” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, ” Ele, “ele”, explicou.

“Então, eles certamente são fisicamente problemáticos, mas têm esquadrões jovens, então fisicamente eles ainda podem sobreviver. Espero que o jogo que jogamos aqui, em casa, possamos usar nosso estádio e, é claro, haverá muitos seguidores”. Ele continuou.