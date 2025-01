Pela primeira vez no país, uma iniciativa da Organização Mundial liderada pela organização (OMS) para fornecer treinamento de natação para as crianças para reduzir as mortes afogadas está decolando no estado.

O projeto, que muda o curso de afogamento: um programa de Swimsafe (Survival Swim for Children) da escola, está sendo pilotado em duas escolas no distrito da capital pelo Instituto George de Saúde Global (Índia), um centro de colaboração de quem em quem está em quem Prevenção de lesões, cuidados com trauma e lesão na cabeça, com a cooperação do Departamento de Educação Geral do Estado. A Iniciativa Swimsafe está sendo financiada pelo Departamento de Relações Exteriores e Lojas, Austrália.

Nos últimos cinco anos, pelo menos 1.000-1.200 pessoas morreram todos os anos no estado por se afogarem, crianças pequenas e adolescentes que constituem uma porcentagem significativa desse número.

Ensinar habilidades de natação e segurança para crianças da escola na faixa etária de 6 a 14 anos é uma estratégia recomendada por quem e provou ter reduzido a incidência de se afogar em muitos países de baixa renda, como Bangladesh.

Embora o Departamento de Educação Geral tenha planos desde 2018 para incluir a natação como parte do plano de estudo escolar das classes primárias, nunca se materializou devido a problemas de logística, escassez de fundos e problemas de segurança associados ao uso de pools naturais.

Duas salas de aula

Estima -se que Kerala perde duas salas de aula, cerca de 80 crianças em idade escolar, para se afogar todos os anos, diz Jagnoor Jagnoor, pesquisador de projetos da Swimsafe, Instituto George de Saúde Global.

“O Swimsafe será colocado em escolas do governo em Ambalathara e Poojappura em Thiruvananthapuram. Planejamos dar aulas de natação a um total de 300 a 350 crianças de ambas as escolas, e cada criança recebe duas sessões de uma hora por semana durante seis semanas. Já selecionamos quatro instrutores de natação da comunidade e os treinamos formalmente de acordo com nossas diretrizes. Planejamos manter uma proporção de 1: 6 professores-alunos, diz Gloria Benny, Instituto George, que está coordenando Swimsafe nas escolas.

Ensinar crianças em natação sem medidas de segurança apropriadas pode ser perigoso. Crianças Swimsafe (que não têm asma, condições cardíacas, epilepsia ou deficiência) para nadar em águas limpas, claras e rasas com limites altamente visíveis. A natação é ensinada como um componente de um programa formal, que inclui água segura e resgate, conhecimento e atitudes em relação à água.

Pools portáteis

“Inicialmente, pensamos em usar piscinas locais. No entanto, devido ao medo sobre a meningencefalite amebica, essa idéia foi eliminada. Agora usaremos piscinas portáteis (as dimensões são de 31 pés x 14 pés x 4,33 pés), para que não haja incógnitas. Também não precisamos tirá -los das instalações da escola ”, diz Benny.

O Swimsafe ensina às crianças as importantes precauções que devem ser seguidas ao entrar na água e conscientizar o ambiente aquático que deveriam ter ao lidar com corpos desconhecidos de água.

Eles aprendem habilidades respiratórias, habilidades de natação e duas habilidades de sobrevivência (nadar 25 metros usando qualquer derrame e flutuação reconhecível por 30 segundos). Eles também aprendem três técnicas básicas de resgate.

O objetivo é treinar crianças para que elas possam nadar 25 metros e pisar na água por 30 segundos.

“Muitas crianças pequenas podem não atingir esse nível de habilidade dentro do período de seis semanas, mas as habilidades básicas de natação sempre podem ser melhoradas. O mais importante é o treinamento central do conhecimento e das habilidades de sobrevivência que eles recebem sobre como podem ser seguras na água ”, diz Benny.

O ensino dos treinadores foi realizado por nadadores especialistas da Royal Life Saving Society (RLSS) da Austrália. Além dos treinadores de natação, dois professores da escola que possuíam habilidades básicos de natação também foram colocados através do treinamento do RLSS.

Espera -se que o Swimsafe seja testado na primeira semana de fevereiro.