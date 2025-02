Treinamento para produtores de laticínios – The Hindu

O Centro de Treinamento e Desenvolvimento de Produtos do Lequel indígena, Oachira, está realizando um programa de treinamento sobre ‘Produção de leite segura’. O treinamento será realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro e os produtores de laticínios podem registrar seus nomes diretamente ou através dos diretores anexados do distrito de Kollam e Alappuzha ou bloquear oficiais de desenvolvimento de laticínios. As pessoas que participaram do treinamento nos últimos três anos não podem participar e os participantes devem levar cópias do teste de identificação e do livro bancário. A taxa de registro é de ₹ 20.