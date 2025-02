China, viva – Este ano na China, o Festival da Primavera não é mais brilhante, como de costume, um mercado cheio de pessoas e o número de viajantes que retornam à sua cidade natal. De Pandemi Covid-19, a situação econômica da China se deteriorou significativamente, o que resultou na perda de centenas de empregos. Aqueles que ainda estão trabalhando apenas recebem metade de seus salários. Como resultado, as pessoas gastam suas economias limitadas com muito cuidado. Muitos decidiram não voltar para casa para comemorar o festival da primavera. Como resultado, o número de pessoas que viajam por estrada, trens e ar se tornam muito pequenos. Alguns viajantes relataram que seus carros estavam completamente vazios.

Leia também: Bahlil Furious China Gold Gold Thief de 774 kg de ouro condenado à liberdade, apresentará a cassete

Relatado pelo Financial Post, terça -feira, 4 de fevereiro de 2025, um passageiro se viu sozinho em um carro de primeira classe durante a temporada de férias no festival da primavera. Ao contrário de uma visão geralmente cheia de pessoas como os anos anteriores, o trem estava vazio. A notícia de que circula é este ano, obtendo ingressos de trem rápido on -line para voltar para casa durante o Ano Novo é um desafio, mas uma vez que ele se eleva, as pessoas encontram o vagão de trem quase vazio.

Nos últimos anos, a forte ação do governo chinês contra o setor imobiliário, a Internet e as plataformas educacionais dificultou o crescimento econômico, o que causou estagnação generalizada. Demissões e desemprego que agora vieram algo comum. Para o Ano Novo Chinês, muitos cidadãos chineses enfrentam dificuldades e desespero financeiros, sentindo que celebrar férias parece enfrentar grandes desafios, não uma celebração festiva.

Leia também: As instalações militares dos EUA nas Filipinas são os objetivos da Intel China

Devido ao alto preço dos ingressos de Fast -Track, muitos trabalhadores escolhem um trem “verde” mais acessível, mesmo que a viagem seja mais cansativa. Vídeos virais representam que esses trens estão cheios de pessoas, as pessoas estão cheias, pessoas lotadas no corredor e até o banheiro estão cheias de pessoas. Pelo contrário, o vagão de trem está limpo, mas quase vazio, o que destaca uma diferença surpreendente na experiência de viagem.

Essa diferença surpreendente é causada por passagens de trem de alta velocidade que custam três a quatro vezes mais caras que os bilhetes de trem comuns. Para promover trens de alta velocidade, o governo chinês reduziu os serviços de trens verdes, o que resultou na condição de que o trem estivesse cheio.

Leia também: Byd Atto 3 versão 2025 já testando uma estrada com muitas renovação

No passado, voltar para casa para comemorar o festival da primavera era um momento encorajador. No entanto, agora a conversa é dominada pelo desemprego, dificuldades financeiras e ausência de férias. Muitas pessoas com mais de 35 anos são quase impossíveis de conseguir um emprego devido a limites de idade na lista de vagas de emprego. Isso os reluta em solicitar um emprego. Como resultado, muitos optam por não voltar para casa para comemorar o Ano Novo, porque não podem enfrentar seus pais com o fardo de sua luta. O evento que já esteve cheio de celebrações agora é eclipsado por dificuldades econômicas e desespero.



As estatísticas mostram que os jovens gastam entre 5.000 e 10.000 yuan (cerca de US $ 800 a US $ 1.600) cada vez que voltam para casa para comemorar o ano novo, o que equivale ao salário de um mês para algumas pessoas. Essa grande despesa faz com que muitas pessoas não viajem. Eles querem economizar dinheiro e descansar, mas, na realidade, querem evitar grandes despesas e obrigações sociais. No final, eles voltaram ao trabalho, fadiga mental e financeira.

Embora não tenham recebido salários por meses, muitos trabalhadores se recusaram a desistir de seu trabalho, mantendo rapidamente um raio de expectativas concedidas pelo trabalho. Eles acreditam que continuam trabalhando oferecendo um melhor poder de negociação para o futuro. Pare agora, no meio da incerteza econômica, pode significar não conseguir um emprego em um futuro próximo. Esse medo os faz sobreviver, mesmo quando as dificuldades financeiras aumentam, o que destaca a natureza do mercado de trabalho atual que é incerto. Sua relutância em parar de sublinhar as necessidades urgentes de sua estabilidade em um momento incerto.

Em 17 de janeiro, o Escritório Nacional de Estatísticas da China anunciou que o PIB do país cresceu 5% em 2024, excedendo 130 bilhões de yuan pela primeira vez. As autoridades anunciaram à China a segunda maior economia em todo o mundo, contribuíram com 30% para o crescimento econômico global e funcionavam como o principal fator de expansão econômica. No entanto, este anúncio foi bem -vindo com ceticismo e sarcasmo que se estendiam às redes sociais chinesas.

Um cidadão comentou: “Para onde foram 5%? Meus amigos e eu coletivamente perdemos pelo menos 50%de nossa renda, se não mais. Então, onde estava 5%? Esse sentimento reflete a crescente relação entre estatísticas oficiais e experiências de vida pública Em meio aos desafios econômicos.

Esse surpreendente contraste enfatizou o impacto negativo em profundidade da política do governo chinês e a crescente incerteza econômica que atingiu o país. Esses números ilustram a imagem sombria do cenário econômico chinês, destacando os desafios cada vez mais grandes e a diminuição da confiança entre os empreendedores. A antecipação de perdas generalizadas reflete o escopo da agitação econômica e as necessidades urgentes de intervenções políticas eficazes.