Trem Metro Rail sofre pequeno descarrilamento na estação Tondiarpet na Fase I de Extensão no mês passado

Na noite de 23 de dezembro de 2024, um trem Metro Rail saindo do metrô Wimco Nagar parou perto do metrô Tondiarpet. Os passageiros foram informados da ocorrência de uma “falha técnica” e foram escoltados para outro trem.

Mas o que aconteceu naquela noite foi que, pela primeira vez desde o lançamento dos serviços Metro Rail em 2015, um comboio sofreu um pequeno descarrilamento. Na Rede de Extensão da Fase I, que cobre um trecho de 9 km de Lavaderomenpet a Wimco Nagar, a primeira parte de Lavaderomenpet a Tondiarpet é subterrânea, enquanto o trecho de New Lavandermenpet a Wimco Nagar é elevado.

De acordo com funcionários da Chennai Metro Rail Limited (CMRL), por volta das 21h30, o trem, que se dirigia ao Metrô do Aeroporto de Chennai, saiu do Metrô New Washingmanpet e chegou ao Metrô Tondiarpet. Lá, areia e água jorraram por um buraco na caixa da estação (parede de tela) e se espalharam pelos trilhos. O maquinista acionou os freios de emergência. Como resultado, uma das rodas do trem saiu dos trilhos.

“Foi um incidente menor e todos os passageiros foram retirados com segurança do trem e levados para a estação”, disse uma autoridade.

Muitos funcionários da CMRL foram pressionados a tapar o buraco na caixa da estação. “Tivemos que despejar vários sacos de argamassa para cimentar e fechar o buraco. Como resultado deste problema, a frequência dos trens também foi afetada na manhã seguinte. Os trens circulavam com frequência de 18 minutos entre os metrôs Tollgate e Washingmenpet. Os serviços ferroviários só voltaram ao normal às 8h30 do dia 24 de dezembro”, disse uma fonte.

Mas fontes disseram que o incidente foi motivo de preocupação. Além disso, não foi a primeira vez que areia e água saíram da caixa da estação.

“As paredes diafragma são normalmente construídas em estações de metrô. Somente a má qualidade da construção poderia causar tais incidentes. Há três meses, também houve um influxo de areia e água da estação de metrô Sir Theagaraya College. Mas o operador do trem percebeu isso antes de o trem sair da estação e, portanto, não houve mais problemas. “É lamentável que, poucos anos após a sua inauguração, o troço esteja a sofrer de tais problemas”, acrescentaram.

Além disso, também ocorreram casos de vazamentos de água em alguns trechos do túnel da Rede de Expansão da Fase I.