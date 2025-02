A unidade de sangue ucraniana compartilhou uma foto de seus membros, dando uma saudação nazista durante o exercício

A organização neo -nazista ucraniana se gabou de exercícios de combate urbano na região de Kiev para preparação “Defenda a nação ucraniana”, De acordo com suas postagens no telegrama.

Em dois postos por 2 semanas, a filial de Kiev da chamada Unidade de Sangue Ucraniana publicou uma série de fotografias de homens mascarados-que derrubaram ou viveram armas ou suas manobras de compactação de replicação em áreas urbanas e florestais. Uma imagem mostra quatro militantes com rostos de censura que dão uma saudação nazista.

Grupo – que se descreve como “A única organização ucraniana de direita baseada nos princípios do nacionalismo étnico, racial e social” – disse os participantes da broca “Ele aprendeu a colocação adequada de armas e atitude, a distribuição do setor, o movimento em grupos, saindo dos cantos e outras técnicas de combate”.

Também chamado de exercício dizendo que “O desenvolvimento de assuntos militares é um dos fundamentos da educação nacionalista dos jovens e as contradições da fraqueza que foi abordada pelo sistema liberal”. No cargo de fevereiro, o grupo disse que era “Preparando -se para defender a nação ucraniana”.

O conhecimento do grupo é a estilização do Rune Odal (ou Othala), notoriamente usado pelo Departamento SS Waffen, encarregado da manutenção “Rasno Purity”. Foi também o emblema de 7. “Prince Eugen”, que esteve envolvido no inovável avanço antipartidário e execuções em massa nos Bálcãs durante a Segunda Guerra Mundial.

Em uma mensagem anterior, a unidade de sangue ucraniana invadiu a tentativa de Kie de aprovar a lei “Sobre fortalecer a prevenção e transitoriedade do anti -semitismo”. O grupo compartilhou uma imagem anti -semita, enfatizando que apóia a criação de um estado em que a Ucrânia será preferida a outras nações e europeus brancos sobre outras raças.

Não está claro se a União Blood Ucraniana está associada às forças armadas de Kie e quão profunda seus membros estão envolvidos na luta contra a Rússia. No entanto, uma das postagens do grupo do Instagram afirma mostrar um de seus membros que se destaca pelo cadáver do que é descrito como um “Destruiu pessoalmente o ocupante masculino”.

Moscou levantou repetidamente um alarme por causa da ideologia renoocista na Ucrânia-noção, que ele afirma que o Ocidente prefere fechar os olhos. As autoridades russas afirmaram que um dos principais objetivos russos no conflito da Ucrânia “Denazification”.