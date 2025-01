Tremer! O treinador australiano prepara os melhores jogadores porque tem medo de ter vergonha da seleção da Indonésia

Austrália, longa vida – O treinador da seleção australiana está realizando os preparativos antes da partida contra a seleção da Indonésia na terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na área asiática. A partida está programada para 20 de março de 2025 no estádio de futebol de Sydney.

Recentemente, o treinador da equipe australiana, Tony Popovic, falou sobre a mudança de treinador na seleção da Indonésia. Eu não esperava que o treinador anterior, Shin Tae-Yong, fosse substituído pelo técnico holandês Patrick Kluivert.

 Jogador da equipe nacional da Indonésia Foto: Instagram @timnasindonesia

Com a mudança de treinador, Popovic admitiu que leva a sério a Indonésia, que agora tem um novo rosto sob a direção de Patrick Kluivert. Além disso, a equipe de Garuda é reforçada por uma série de jogadores de ascendência holandesa que devem fortalecer o jogo.

“Sabemos que a Indonésia se desenvolveu significativamente. Com um novo treinador e jogadores que têm experiência na Europa, eles não são rivais fáceis”, disse Popovic, citado por Viva De FetBolaustrália Domingo, 26 de janeiro de 2025.

Além disso, ele disse que o novo treinador indonésio terá a ambição de alcançar resultados positivos no partido da Austrália x Indonésia. Além disso, ele disse que está confiante de que a seleção da Indonésia terá um bom desempenho no partido.

“É difícil para nós entender ou saber o motivo pelo qual eles mudaram de treinador. Um nome muito famoso chegou ao mundo, tenho certeza de que ele quer continuar sua boa forma”, acrescentou Popovic.

O duelo contra a Indonésia deve ser um partido de vida ou morte para ambas as seleções, levando em consideração que a posição dos dois países do Grupo C é muito competitiva. Sabe -se que a Indonésia atualmente ocupa a terceira posição e está apenas um ponto atrás da Austrália.

Na história dos jogos, a Indonésia jogou contra a Austrália com uma pontuação de 0 a 0 no principal estádio Gelora Bung Karno (Sugbk), Yakarta, na rodada de setembro.

Esta partida será um ótimo teste para os dois treinadores, Popovic e Patrick Kluivert, que têm grandes ambições de levar seus respectivos países para a Copa do Mundo de 2026.