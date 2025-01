Trens cancelados em Bangladesh, enquanto a greve irá ferirriar

Os trens foram cancelados em Bangladesh na terça -feira (28 de janeiro de 2025), quando o pessoal da ferrovia cheira a greve por pensões mais altas e outros benefícios, o que afetou dezenas de milhares de passageiros e transporte de carga.

Saidur Rahman, presidente interino da Ferrovia de Bangladesh, da equipe e do sindicato dos trabalhadores, disse que a greve foi convocada após uma reunião com o governo interino liderado pelo Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, não conseguiu chegar a um acordo na noite de segunda -feira.

Rahman disse que a greve continuará indefinidamente se o governo não aceitar suas demandas.

O sistema ferroviário estadual carrega cerca de 65 milhões de passageiros por ano na nação densamente povoada de 170 milhões de pessoas. Ele usa cerca de 25.000 pessoas e opera uma rede de mais de 36.000 km.

A principal estação ferroviária de Kamlapur, na capital, Dhaka, foi assediada por centenas de passageiros decepcionados que não estavam cientes da greve. Muitos esperaram horas antes de voltar para casa.

Enquanto o consultor ferroviário do país visitava, os passageiros gritaram queixas.

Shahadat Hossain, gerente da estação de Dhaka, disse que pelo menos 10 trens estavam programados para sair da estação na terça -feira de manhã. As autoridades organizaram os ônibus como alternativa.

Mohammed Nadim ficou preso na estação de trem de Kamlapur enquanto viajava centenas de quilômetros durante a noite para chegar a Dhaka para suas férias no distrito costeiro do sul de Cox, Bazar.

“Eu vim aqui às 5:30 da manhã de fora de Dhaka. Mas depois de uma hora, eu sabia que meu trem não funcionará. Agora estou preso aqui por horas sem nenhuma esperança. Os funcionários da estação me disseram que o dinheiro do meu ingresso será reembolsado, mas eu não sei quando “, disse ele à Associated Press em cena.

Ele se recusou a viajar para seu destino por um ônibus, de acordo com as autoridades como alternativa.

“É muito longe. Eu vim aqui para viajar de trem. Não quero viajar tão longe por um ônibus com ar condicionado. Agora eles estão me oferecendo esse ônibus que não tem ar condicionado ”, disse ele.

A estação de televisão Jamuna, com sede em Dhaka, informou que os trabalhadores ferroviários protestaram em Chattogram, a segunda maior cidade do país. A cidade do sudeste tem o maior porto marítimo do país, e a indústria de roupas de massa depende de trens para trazer ativos para exportação. A indústria ganha cerca de US $ 38 bilhões por ano de exportação, principalmente para os Estados Unidos e a União Europeia.

Estação quebrada

Na região noroeste de Rajshahi, passageiros irritados quebraram os móveis de uma estação e atacaram uma equipe, de acordo com a Jamuna TV.

O governo interino liderado por Yunus dirige o país desde agosto, quando o ex -primeiro -ministro Sheikh Hasina fugiu para a Índia no meio de um levantamento liderado por estudantes e terminou seu governo de 15 anos. A administração provisória está lutando para restaurar a ordem em meio aos relatórios de agências de empréstimos globais, como o Banco Mundial ou o Banco de Desenvolvimento Econômico mais lento.