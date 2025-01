Três amigos morrem quando motocicleta bate em árvore perto de Coimbatore

Três pessoas morreram depois que a motocicleta que dirigiam bateu em uma árvore perto de Kinathukadavu na manhã de domingo.

De acordo com a polícia, M. Veeramani, 33, C. Prabhu, 33, e P. Karuppusamy, 29, residentes da aldeia de Singaiyanpudur, perto de Kinathukadavu, estavam voltando para casa de uma padaria em Kinathukadavu por volta das 12h45 de domingo.

Veeramani, que dirigia o veículo de duas rodas, perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Os três foram arremessados ​​para fora do veículo e sofreram ferimentos graves. Eles foram levados às pressas para o hospital central do distrito de Pollachi, onde os médicos os declararam mortos. A polícia de Kinathukadavu registrou um caso.