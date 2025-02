A UE “deve acelerar munição e armas” para a Ucrânia e “será o coração do nosso trabalho nas próximas semanas”. Ursula von der Leyen disse isso durante sua viagem a Kiev, que conversou com o Escritório Editorial Europeu de cuja ANSA faz parte. “Aumentaremos as sanções repressivas contra a Rússia, mesmo que isso prove a vontade real de encontrar um acordo sobre a paz permanente”, disse von der Leyen, acrescentando que a UE “preparou um pacote para a segurança energética”. “A Ucrânia é a Europa. Nossa estreita parceria é interessante ”, afirmou o presidente da Comissão Europeia.

Cada obstáculo deve ser removido para se tornar verdadeiro para a Ucrânia. E se o obstáculo for Volodymyr Zlensky, o presidente está pronto para dar um passo atrás. Na metade também “imediatamente”, em troca da adesão de Kiev na OTAN. E se a Aliança Atlântica permanecer um milagre, Zelsky parece mais pragmatismo na segurança realista que os Estados Unidos poderão oferecer em troca de explorar enormes recursos minerais ucranianos. Portanto, um novo desafio para Donald Trump: “Quero conhecê -lo antes que ele veja Vladimir Putin”. Na véspera do terceiro aniversário do início da invasão russa,

Ele permitiu os repórteres para uma longa comparação das perspectivas da Ucrânia, perto dos EUA e da Rússia, que começaram a negociar juntos. “Gostaria de desistir da presidência se fosse pela paz da Ucrânia, e também poderia trocar minha posição com a adesão da Ucrânia na OTAN”, foi uma de suas primeiras respostas. Envie uma mensagem para Putin, que não quer lidar com ele porque ele o considera ilegítimo, mas também Trump, que o chamou de “ditador incontrolável”, dado que a consulta presidencial foi congelada devido à guerra. Zelena garantiu que ele não se ofendesse pelas palavras de Trump, porque há muito mais coisas do presidente dos EUA. “Quero ser um entendimento mútuo”, para que os EUA devem entender que a Ucrânia precisa de garantias de segurança para evitar desistir da nova invasão russa assim que o incêndio for assinado. Em troca dessa proteção, Kyiv tem muito a oferecer, começando com países raros.

Para a Casa Branca, o acordo pode ser fechado na próxima semana e Zelena também confirmou que a negociação foi “progresso”. Embora a aplicação de US $ 500 bilhões ainda seja considerada excessiva: “Não assine algo que será pago por dez gerações de ucranianos”, ele garantiu ao presidente que deseja discutir sua face a data a ser corrigida. Em relação às garantias de segurança, também se concentra muito na Europa e disse que esperava um “ponto de rotatividade” de se reunir com Kiev com os líderes da UE, começando com Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Um dos projetos do campo formulado por Londres e Paris é a força da paz européia com trinta mil homens, mas deve ser protegida por um rótulo americano.

No momento, no entanto, o único ponto de rotatividade é o que Trump impressionou com a restauração de contatos com Putin. O diálogo, não surpreendentemente, é definido como “promissor” do Kremlin, enquanto o vice -ministro das Relações Exteriores Serghei Ryabkov anunciou a segunda rodada de reuniões entre os russos e os americanos depois que Riad sediou com Serghei Lavrov e Marco Rubius nos últimos dias. No final da semana, novas reuniões serão realizadas no nível do “departamento” dos ministérios estrangeiros “. A Rússia já ganhou muito dos Estados Unidos. De fato, Washington pediu a Kiev que retirasse sua resolução anual dentro da Assembléia Geral, que, como em qualquer aniversário da invasão, repete o pedido de aposentadoria incondicional dos russos. Além disso, na ONU, os americanos propuseram uma resolução na qual o fim da guerra é necessário sem mencionar a integridade territorial ucraniana. A integridade territorial agora é falada apenas pelo secretário -geral Antonio Guterres, enquanto o aniversário do papa da guerra lançou uma forte mensagem para a Ucrânia ”. No entanto, apesar do apelo dos papas, a guerra ainda está com raiva. Na noite de sábado, as forças russas lançaram o ataque de drones coordenados mais difícil em toda a Ucrânia. O comando da Força Aérea de Kiev falou sobre o número de “registros” de 267 drones, dos quais 138 seriam capturados. Kyiv também alertou com fortes explosões. “Terror aéreo”, ele condenou Green.

