Três comemorado em Wazirabad do norte de Delhi com cadáveres de vaca

Nova Délhi

A polícia de Delhi prendeu três pessoas na segunda -feira, incluindo dois menores, perto da ponte exclusiva do Wazirabad, do norte de Delhi, por matar duas vacas.

Um caso foi registrado nas seções 325 (danos aos animais), 195 (agressão ou obstrução de um servidor público) e 299 (insultando sentimentos religiosos) do BNS e da seção 11 (tratamento de animais com crueldade) do ato de prevenção da crueldade em relação aos animais . Na nova delegacia de Usmanpur, disse um policial.

Segundo o oficial, dois corpos de vacas foram encontrados na posse das pessoas acusadas, além de matar ferramentas, seringas e garrafas de medicina.

“Eles estavam se preparando para transportar os corpos em um veículo de quatro rodas”, disse ele.