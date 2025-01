Três entidades nucleares indianas já não estão na lista de restrições dos EUA.

Numa medida significativa, os Estados Unidos removeram na quarta-feira as restrições a três entidades nucleares indianas, mais de uma semana depois de o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, ter anunciado que Washington estava a finalizar medidas para “remover” obstáculos à disputa civil nuclear entre a Índia e os EUA. empresas.

As três entidades são o Centro de Pesquisa Atômica Bhabha (BARC), o Centro de Pesquisa Atômica Indira Gandhi (IGCAR) e a Terra Rara Indiana (IRE), de acordo com o Bureau de Indústria e Segurança dos EUA (BIS).

Num discurso no IIT-Delhi na semana passada, Sullivan disse que os Estados Unidos removerão os regulamentos que têm impedido a cooperação entre entidades nucleares indianas e empresas americanas.

A remoção das três principais entidades indianas é vista como uma tentativa da administração cessante de Biden de facilitar a implementação do histórico pacto nuclear civil Índia-EUA que foi selado há 16 anos.

A mudança ocorre cinco dias antes da posse de Donald Trump como o 47º presidente dos EUA.

A Índia e os Estados Unidos revelaram um ambicioso plano de cooperação em matéria de energia nuclear civil em Julho de 2005, após a reunião do então primeiro-ministro Manmohan Singh com o então presidente dos EUA, George W. Bush. O histórico acordo nuclear civil foi finalmente selado cerca de três anos depois, após uma série de negociações.

Esperava-se que o acordo abrisse o caminho para permitir que os Estados Unidos partilhassem tecnologia nuclear civil com a Índia. “A eliminação das três entidades indianas permitirá uma cooperação mais estreita entre os Estados Unidos e a Índia para garantir minerais críticos mais resilientes e cadeias de abastecimento de energia limpa.” disse Matthew Borman, principal vice-secretário adjunto de Comércio da Administração de Exportação.

“Esta acção alinha-se e apoia a ambição global e a direcção estratégica da parceria EUA-Índia”, disse ele.

Num comunicado, o BIS afirmou que “alterou uma entrada existente na Lista de Entidades, sob o destino da Índia, removendo três entidades da entrada” após uma revisão interagências.

“A eliminação das entidades indianas Indian Rare Earths, do Centro de Investigação Atómica Indira Gandhi e do Centro de Investigação Atómica Bhabha apoiará os objectivos da política externa dos EUA, reduzindo as barreiras à cooperação energética avançada, incluindo a investigação e desenvolvimento conjunto e a cooperação científica e tecnológica, rumo a uma cooperação energética partilhada. necessidades e objetivos de segurança energética”, afirmou.

Os Estados Unidos e a Índia partilham o compromisso de promover a cooperação nuclear pacífica e as atividades de investigação e desenvolvimento associadas, afirma o comunicado.

A cooperação em ciência e tecnologia nos últimos anos beneficiou ambos os países e os seus parceiros em todo o mundo, afirmou o BIS.

No seu discurso, Sullivan disse que embora a Índia e os Estados Unidos tenham apresentado a visão da cooperação nuclear civil, esta ainda não se tornou uma realidade.

“Embora o ex-presidente (George W) Bush e o ex-primeiro-ministro (Manmohan) Singh tenham apresentado uma visão para a cooperação nuclear civil há quase 20 anos, ainda não a concretizamos plenamente”, disse ele.

Sullivan disse que a administração Biden determinou que é hora de dar o próximo passo importante para “cimentar” esta parceria. “Portanto, hoje posso anunciar que os Estados Unidos estão a finalizar as medidas necessárias para remover regulamentos de longa data que têm impedido a cooperação nuclear civil entre as principais entidades nucleares da Índia e as empresas dos EUA”, disse a NSA.