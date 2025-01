Três funcionários da Tangedco escapam enquanto Tusker empurra uma van na estrada Aliyar – Navamalai

Três funcionários da Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited (Tangedco) escaparam com ferimentos leves depois que o veículo off-road em que viajavam foi empurrado por um elefante selvagem na rodovia Aliyar – Navamalai, perto de Pollachi, no distrito de Coimbatore, na quinta-feira.

De acordo com o Departamento Florestal, o incidente ocorreu por volta das 11h30, quando as três pessoas voltavam da usina de Navamalai para Aliyar.

Quando chegaram perto do templo de Athaliamman, viram o presa apelidado de ‘Chilli Komban’ na estrada. O engenheiro júnior V. Vishwanathan, que estava ao volante, tentou dar ré no veículo. No entanto, a presa empurrou o veículo e ele capotou, disse um oficial florestal.

Após receber um alerta, a equipe de campo do Departamento Florestal correu para o local. Eles perseguiram o presa e resgataram os três funcionários da Tangedco, que foram levados ao Centro Primário de Saúde de Aliyar para tratamento dos ferimentos sofridos.

O oficial da Cordilheira Florestal Pollachi, K. Gnanabalamurugan, disse que a presa está atualmente em período de exibição.