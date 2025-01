Três líderes dos distritos do norte de Andhra disputam o cargo de presidente do estado do BJP

Pakalapati Sanyasi Raju, líder do BJP. Arquivo | Crédito da foto: arranjo especial

PVN Madhav. Arquivo | Crédito da foto: O Hindu

Até três líderes seniores do BJP dos distritos do norte de Andhra estão supostamente na corrida para o cargo de presidente estadual do BJP, já que o mandato do atual D. Purandeswari terminará muito em breve. Segundo fontes, o alto comando do partido está à procura de uma nova candidata, uma vez que ela também foi eleita para o Parlamento pelo círculo eleitoral de Rajahmundry nas eleições gerais de 2024.

O alto comando do partido está considerando o nome do secretário-geral estadual do BJP e diretor independente da Steel Authority of India Limited (SAIL), Sagi Kasi Viswanatha Raju, já que ele serviu ao partido nas últimas décadas. O partido não pôde fornecer-lhe um assento de MLA ou de MP nas eleições anteriores devido a equações políticas e de castas nos assentos atribuídos ao partido como parte do acordo de partilha de assentos com seus parceiros de aliança, o Partido Telugu Desam e o Festa Jana Sena.

O ex-MLC PVN Madhav, que representou o eleitorado de graduados do Norte de Andhra, também está na briga pelo cobiçado assento. Os seus confidentes estão esperançosos de que ele consiga o cargo, uma vez que tem extensos contactos entre os principais líderes do partido em Nova Deli. Madhav também não conseguiu um assento no MLA ou no MP nas últimas eleições.

O líder sênior do BJP e ex-tesoureiro estadual Pakalapati Sanyasi Raju se candidatou oficialmente ao cargo de presidente estadual do BJP e explicou suas credenciais ao alto comando do partido. Sanyasi Raju, que está no partido desde 1984, disputou a cadeira no Parlamento de Vizianagaram nas eleições de 2019. Ele espera conseguir a cadeira, uma vez que não foi concedida a nenhum líder do distrito de Vizianagaram.

“O cargo de presidente estadual do BJP não foi atribuído a nenhum líder dos distritos do norte de Andhra depois de Kambhampati Haribabu, que serviu como presidente do partido no estado indiviso de Andhra Pradesh. O partido também pode considerar este ponto, além de analisar as equações de casta e as capacidades de cada líder antes de decidir sobre o nome”, disse uma fonte do partido.