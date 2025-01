Três mortos e dois feridos graves em acidente de viação no distrito de Kurnool

Três pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em um acidente de viação perto da vila de Palakurti, em Kodumuru mandal, no distrito de Kunrool, na sexta-feira.

O acidente ocorreu quando um caminhão que trafegava na Rodovia Nacional (NH) perdeu o controle após um pneu estourar e bateu em um carro que trafegava ao lado. As vítimas no veículo, identificadas como Banda Srinivas, Somasekhar e Srinu, todos residentes da cidade de Kodumuru, regressavam de Kurnool após concluírem um negócio relacionado com sarees de seda.

De acordo com relatórios policiais, uma pessoa morreu no local, enquanto as outras duas sucumbiram aos ferimentos no Hospital Governamental de Kodumuru. Os dois passageiros feridos foram levados às pressas para um hospital próximo, onde estão recebendo tratamento.

A polícia registrou um caso e está investigando o incidente para apurar mais detalhes. As conclusões preliminares apontam que a explosão do pneu do caminhão provocou a colisão, que resultou em acidente fatal.