Três mortos e quatro desaparecidos após barco virar em Ganges, Katihar, Bihar

Três pessoas morreram e outras quatro desapareceram depois que um barco virou no Ganges, no distrito de Katihar, em Bihar, no domingo (19 de janeiro de 2025), disseram autoridades.

O barco, com 17 pessoas a bordo, virou perto de Golaghat, na área de Amdabad, disseram.

Dez pessoas foram resgatadas até agora, disseram as autoridades, acrescentando que a maioria delas conseguiu nadar até a costa.

“A operação de resgate das quatro pessoas desaparecidas ainda está em andamento. Uma investigação foi ordenada para encontrar a causa do incidente”, disse o magistrado distrital Manesh Kumar Meena.

Dois dos falecidos foram identificados como Pawan Kumar (60) e Sudhir Mandal (70), enquanto a outra pessoa ainda não pôde ser identificada, disseram as autoridades.