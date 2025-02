Três outros reféns israelenses em Gaza lançados

Três reféns israelenses foram libertados, Aleksandr Sasha Trufanov, cidadão russo-israelense de 29 anos, Saguy Dele-Hen, Israeli-Americano de 36 anos e Yair Horen, de 46 anos. Os terroristas do Hamas foram trazidos, armados e cobertos, para os veículos da Cruz Vermelha a serem entregues pela IDF. Os fundos da Cruz Vermelha estão saindo para chegar ao ponto de encontrar com o exército israelense dentro do Gaza.

Os terroristas Hamas chegaram para libertar os reféns a Khan Yunis, que usava jaquetas e jaquetas militares e trouxe com ele armas roubadas pelo exército israelense durante o massacre de 7 de outubro. Segundo fontes palestinas, os reféns foram levados ao ponto de libertação a bordo de um veículo roubado militantes durante o massacre.

O Hamas revelou uma série de notícias no palco que prepararam a preparação para os reféns da libertação. Entre as exibições, existem frases “não há emigração, com exceção de Jerusalém”, com uma referência direta ao plano Trump.

A ilustração mostra o líder de Hamas Yahya Sinwar (morto a IDF em outubro) sentado em um sofá do qual ele observa a onda de bandeira palestina em frente às mesquitas. No final do estágio, será escrito “Passamos como um feixe de sol”, acompanhado por imagens de insumos de 7 de outubro em Kibutz e fundações militares israelenses, incluindo reem, uri, ma’az, mivtahim, mivtahim, beit base Lavan, Ein Hashlosha, Kibbutz Nirim, Nir Yitzhak, Nir Oz e Magen. Retratos de alguns funcionários com alto Hamas excluídos por Israel estão expostos no lado direito do palco, incluindo Mohammed Deif.

Três reféns israelenses falaram sobre um microfone no palco estabelecido pelo Hamas. “Vou deixar meu irmão Eatan aqui em Gaza. Todos nós temos que trazê -los de volta para casa ”, disse um deles Yair Horen. Meu irmão foi sequestrado com ele em Kibutz Nir Oz 7. de outubro e permanece na banda.

Depois de assinar o certificado para o lançamento do SO, a Cruz Vermelha trouxe três ex -reféns ao ponto de encontro em uma faixa com o exército israelense, que posteriormente os trouxe ao território israelense após 498 dias de cativeiro nas mãos de terroristas em Gaza em Gaza .

Enquanto isso, centenas de pessoas celebram a libertação de três israelenses sequestrados em Piazza Degli Ostaggi em Tel Aviv.

Em Gaza, quatorze reféns ao vivo e nove mortes ainda são realizadas. Em 7 de outubro, 76 pessoas foram sequestradas em Nir Oz, 40 pessoas foram devolvidas com um acordo em 23 de novembro entre mulheres e crianças, enquanto com o contrato atual que foi divulgado por seis. Como parte das operações de resgate militar, sete corpos de soldados caídos foram devolvidos a Israel. No total, um total de 117 entre meninas e meninos, homens mais velhos e mulheres e homens adultos foram assassinados ou sequestrados. Isso acontece mais de um quarto da população de Kibutz.

