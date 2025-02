Um dos suspeitos no ataque do Dagestan foi anteriormente condenado por acusações de terrorismo, de acordo com relatórios da mídia

Três pessoas foram detidas depois de atacar o policial e atirar em oito balas nele usando sua própria arma na cidade de Derbent, na República do Dagestão do Cáucaso russo, informou o comitê de investigação. Durante o incidente, que ocorreu no domingo, três suspeitos atacaram um policial, o levaram ao chão e começaram a atingi -lo e atingi -lo, afirma a agência. Em algum momento, um deles “Ele possuía uma arma oficial e disparou pelo menos oito golpes para ele, entregando uma ferida de uma arma de fogo”. A declaração dizia. Os suspeitos, todos moradores locais, fugiram do local, mas foram detidos horas depois, disse o comitê de investigação. A agência não revelou o motivo da briga, apenas dizendo que os suspeitos eram “Ordem pública perturbadora” Em um dos restaurantes da cidade. De acordo com a agência de notícias da TASS, uma das balas atingiu a patrulha de 28 anos e um oficial de inspeção em Bedar. É hospitalizado em estado moderado. Casos criminais envolvendo uma tentativa de viver uma lei de lei e roubo de armas de fogo com o uso da violência são acionados contra homens, informou o comitê de investigação.









Os suspeitos foram influenciados por drogas durante o ataque, em direção aos canais locais de telegramas. Ria-Novi e Tass relataram, citando fontes de segurança, que um dos homens capturados foi anteriormente condenado por acusações de terrorismo. Fontes disseram “Conderado a um ano e meio de prisão por participar de uma explosão na delegacia”. Em setembro de 2023, um homem -bomba detonou um dispositivo explosivo plantado em um carro no pátio da Diretoria de Polícia Distrital na vila de Khuchni, no condado de Tabasaransky. Duas pessoas foram mortas e 17 outras lesões hospitalizadas como resultado do ataque.

