Três reféns israelenses em Gaza lançados

O Hamas libertou três reféns israelenses Eli Sharabi, Ohad Ben Ami ou Levy.

Agência ANSA Agência ANSA Que são três reféns liberados – Oriente Médio – ANSA.it Sharabi, Ben Ami E Levy (ANSA)

Esses três reféns foram mantidos na exibição por vários minutos, alinhados com o Hamas armado com um rosto coberto com um rosto coberto, estabelecido no palco estabelecido por Deir al-Balah, no meio da banda de Gaza antes de ser entregue ao vermelho Cruzar. Ohd Ben Ami, 56 anos, foi o primeiro a ser eliminado do veículo Hamas, seguido por Eli Sharabi, 52 anos, ou Levy, 34 anos. Quando eles estavam no palco, três – visivelmente pálidos e finos após 16 meses de cativeiro – foram forçados a fazer declarações de propaganda. Em segundo plano, é um grande sinal de escritos em árabe, judeu e inglês que diziam: “Somos inundações, a guerra é o dia seguinte”, mensagem aparente para o presidente dos EUA, Donald Trump, que disse nesta semana que os Estados Unidos aceitarão o controle de Gaza Depois de seus moradores são enviados para outro lugar, comenta Israel. Antes do lançamento, o oficial da Cruz Vermelha assinou documentos para a libertação de três com o chefe de segurança do Hamas.

Vídeo Foram lançados três reféns israelenses, a alegria dos parentes Eli Sharabi

Esses três reféns liberados chegaram a Israel com as Forças do Exército (IDF) e a segurança (ISA): o IDF no telegrama o anuncia. “Há um momento, acompanhado pelas forças das IDF e Isa, os reféns retornados – ou a esquerda, Ohad Ben Ami e Eliyahu Sharabi – cruzaram a fronteira com o território israelense – leia o comunicado à imprensa -. Os reféns retornados estão atualmente viajando para o primeiro ponto de recepção no sul de Israel, onde eles encontrarão suas famílias ”.

Vídeo Três reféns israelenses são emitidos, Joy explode para Tel Aviv

“O governo de Israel inclui três repatrios”, diz o escritório do primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, referindo -se ao fornecimento de três reféns, acabou de terminar, enquanto o primeiro -ministro passa o fim de semana nos Estados Unidos. Mas “as imagens chocantes que vimos hoje não serão despercebidas hoje”, diz o comunicado. Três – Eli Sharabi, ou Levy e Ohad Ben Ami – pareciam magros e ruins para a cerimônia agora habitual no palco do Hamas. “O governo, juntamente com funcionários de segurança, apoiará eles e suas famílias. Israel se compromete a trazer de volta todos os reféns e perder”, conclui.

Pinturas de Gaza de três reféns israelenses libertados “refletem fotografias do Holocausto sobrevivente e servem como outro lembrete do pior fracasso na história do estado e a necessidade de explorar completamente”: o conselho de outubro diz um comunicado à imprensa em outubro, representando famílias diretamente afetadas por invasão e massacre do Hamas de 7 de outubro de 2023. O Times de Israel o relata. “As famílias Eli ou Ohad também precisam de respostas”, continua ele. “Como foi possível que os cidadãos tenham sido seqüestrados em Israel e trazidos para a faixa de Gaza? Por que demorou quase 500 dias para recuperá -los? E como é possível que os reféns ao vivo sejam mantidos nas condições desumanas nos túneis? “, O grupo deve pensar que repete o pedido da Comissão Estadual, que se opõe ao primeiro -ministro Benjamin Netanyahu. Enquanto isso, o fórum das famílias e os desaparecidos foram condenados pelas “imagens perturbadoras” de três reféns hemáticos e forçados a falar no palco antes de sua demissão de militantes do Hamas. “As imagens de violação da libertação de Ohda, Eli, ou são outro teste cru e doloroso que não deixa espaço para dúvidas: não há tempo para desperdiçar reféns! Temos que libertar todos eles para o último refém. “, Lê um comunicado de imprensa.

O ônibus cheio de prisioneiros palestinos deixou a prisão israelense de ofertas, na fronteira, empregada no meio -dia, horário local, porque parte da bolsa de valores concordou com os reféns israelenses emitidos por Gaza, assistiram a jornalistas AFP. Israel deve libertar um total de 183 prisioneiros palestinos e anunciou ontem prisioneiros palestinos de ONGs.

Reprodução reservada © Copyright ANSA