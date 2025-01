Três representantes estaduais apresentam suas ideias para Viksit Bharat em um fórum em Nova Delhi

Três jovens do Estado, reconhecidos como Ícones Juvenis pelo Departamento de Serviços Juvenis, Ministério da Juventude e Desportos, foram convidados a participar no Diálogo de Jovens Líderes Viksit Bharat 2025, realizado nos dias 11 e 12 de Janeiro em Nova Deli.

Y. Bhargav, Anudeep Sai Muttavarapu e Namballa Vidya Sagar estavam entre os 200 pioneiros nomeados, que receberam uma plataforma para compartilhar suas ideias e apresentar soluções viáveis ​​para alcançar o Viksit Bharat 2047.

Y. Bhargav, Diretor, Jignasa Artverse, compartilhou suas idéias sobre o papel crítico do patrimônio cultural na construção da nação. Destacou o potencial inexplorado do turismo cultural, do turismo patrimonial e do turismo espiritual para aumentar a contribuição do sector do turismo para o PIB nacional. A rica herança, as civilizações criativas, as formas de arte tradicionais e a espiritualidade da Índia têm o potencial de posicionar o país como um epicentro do turismo global, disse ele.

Anudeep Sai Muttavarapu, Diretor da Motorola Solutions, enfatizou o potencial transformador de tecnologias emergentes como Inteligência Artificial (IA), Aprendizado de Máquina (ML) e Blockchain para impulsionar o desenvolvimento do país. Anudeep destacou também a necessidade de o país investir numa Nuvem Soberana, explicando como esta pode garantir a soberania dos dados e fortalecer a segurança nacional.

Namballa Vidya Sagar, praticante de homeopatia, liderou discussões sobre o turismo médico através do AYUSH e seu papel na melhoria dos indicadores sociais do país. Ele disse que AYUSH tem a capacidade de atender às necessidades de saúde das populações carentes e, ao mesmo tempo, contribuir significativamente para o crescimento económico da Índia. Ele destacou a necessidade de aprofundar a penetração das práticas AYUSH em distritos aspiracionais como Srikakulam, que muitas vezes não têm acesso a instalações de saúde modernas.

Os participantes tiveram a oportunidade de apresentar a sua visão do Viksit Bharat 2047 ao Primeiro Ministro Narendra Modi.