A tragédia atingiu o Centro de Tadepalli Anganwadi, em Maryedumilli Mandal, o distrito de Allarama Raju, em 10 de fevereiro, quando uma garota de cinco anos se engasgou e morreu imediatamente após receber um tablet albendazol. A vítima, Kattula Rashmitha, pertencia à tribo Konda Reddi, um grupo tribal particularmente vulnerável, em Andhra Pradesh.

“O professor de Tadepalli Anganwadi administrou um comprimido de Rashmitha Albendazol durante um impulso especial no campus na segunda -feira. Em 10 minutos, a garota reclamou de náusea e vômito. Mais tarde, foi declarado apresentado no Hospital da Área do Governo em Rampachodavaram ”, disse o colecionador distrital da ASR como Dneh Kumar. O hindu.

“A garota se afogou até a morte. A administração do tablet por um professor de Anganwadi é uma violação do protocolo existente. Deveria ter sido administrado por uma parteira de enfermagem auxiliar ”, disse Dineh Kumar.

“O servo (Aayah), o professor de Anganwadi e o supervisor do ICDS foi suspenso. Uma consulta está sendo feita. Os parentes da vítima receberão ajuda do governo ”, acrescentou.

Por outro lado, o Ministro das Mulheres, o bem -estar infantil e o ministro do Bem -Estar Tribal, Gummadi Sandhyarani, ordenou uma investigação detalhada sobre o incidente. Ela não respondeu a pedidos de um comentário.