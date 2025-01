Tribunal Constitucional rejeita processo de Alex Marwata sobre se os líderes da Comissão de Erradicação da Corrupção podem reunir-se com suspeitos de corrupção

Jacarta – O Tribunal Constitucional (MK) rejeitou o processo de Alex Marwata relativo à revisão judicial do artigo 36, letra a, da Lei da Comissão de Erradicação da Corrupção relativamente aos líderes do KPK que estão proibidos de se reunirem com litigantes ou suspeitos de corrupção.

Na sua decisão, o Tribunal Constitucional afirmou que o regulamento não era discriminatório.

“Rejeitando a petição do Requerente I na sua totalidade”, disse o Presidente do Tribunal Constitucional, Suhartoyo, ao ler a decisão número 158/PUU-XXII/2024 na Câmara Plenária do Tribunal Constitucional de Jacarta, citada na sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

 Vice-Presidente da Comissão para a Erradicação da Corrupção, Alexander Marwata. Foto: VIVA.co.id/Símbolo de paz inimigo

O artigo que Alex Marwata está processando diz: “Os líderes do KPK estão proibidos de ter relações diretas ou indiretas com suspeitos ou outras partes relacionadas a casos de corrupção criminal tratados pelo KPK, por qualquer motivo”.

O antigo líder da Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) pediu ao Tribunal Constitucional que eliminasse ou alterasse o artigo para “Estabelecer contacto direto ou indireto com o suspeito ou seu representante com o objetivo de o mitigar”.

Nas suas considerações jurídicas, o Tribunal Constitucional afirmou que a existência do artigo questionado por Alex poderia na verdade ser um instrumento de garantia para controlar sempre o carácter especial e “extraordinário” e a generosidade da instituição KPK.

“Dada a independência institucional do Comité de Erradicação da Corrupção, este tem autoridade especial para erradicar actos criminosos de corrupção”, disse o juiz constitucional Arief Hidayat.

Arief explicou que as características da instituição KPK são “extraordinárias” e podem ser categorizadas como uma instituição que também tem uma função extraordinária, pelo que tal instituição deve ser liderada por líderes que tenham integridade, lealdade e elevados valores de serviço. Na verdade, o nível deveria estar acima da média em comparação com outros elementos de aplicação da lei.

“Portanto, segundo o Tribunal, a regra do artigo 36, letra a, da Lei KPK é uma regra importante e fundamental para ser uma referência para os líderes do KPK e é uma regra que pode ser uma referência para os líderes do KPK”, disse.

Ele prosseguiu, dizendo que o artigo que está sendo analisado pelo peticionário também deveria ser um instrumento de um sistema de alerta precoce para todos os líderes do KPK em relação a todos os assuntos que tenham o potencial de influenciar as irregularidades que ocorrem e manter todos os líderes do KPK no corredor. de erradicar actos criminosos de corrupção. .