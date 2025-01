Tribunal de Delhi ordena que o CBI avise com três dias de antecedência ao parlamentar do Congresso Karti Chidambaram em novo caso de corrupção

O deputado do Congresso Karti Chidambaram no Parlamento durante a sessão de inverno em Nova Delhi na quarta-feira. | Crédito da foto: ANI

Um tribunal especial em Delhi na sexta-feira (10 de janeiro de 2024) instruiu o Central Bureau of Investigation (CBI) a notificar por escrito com três dias de antecedência ao deputado do Congresso de Sivaganga de Tamil Nadu, Karti Chidambaram, em um novo caso de corrupção movido contra ele.

Chidambaram é acusado de supostamente fornecer ajuda a uma empresa de bebidas alcoólicas devido à proibição da venda isenta de impostos de seu uísque.

O juiz especial Kaveri Baweja, do Tribunal da Avenida Rouse, afirma que o órgão de investigação, que é o CBI no referido caso, terá que notificar o requerente por escrito com três dias de antecedência, caso haja necessidade de prendê-lo após ele ingressar na investigação do caso ao retornar ao país em 1º de fevereiro de 2025.

A ordem foi aprovada em pedido de fiança antecipada apresentado pelo deputado federal que viaja ao exterior. O tribunal também ordenou que o Sr. Chidambaram se juntasse à investigação ao retornar à Índia e cooperasse no processo, quando exigido por lei.

O CBI, durante a audiência do caso, afirmou que até agora nenhuma notificação foi emitida ao Sr. Chidambaram ao abrigo da secção 35(3) do BNSS e não há receio da sua detenção nesta fase da investigação.

No seu FIR, a agência central alegou que o membro do Congresso Lok Sabha tinha dado alívio à empresa de bebidas alcoólicas Diageo Scotland devido à proibição da venda isenta de impostos do seu uísque. O caso diz respeito a um suposto pagamento suspeito feito à Advantage Strategic Consulting Pvt Ltd. Ltd, “uma entidade controlada” por Karti P. Chidambaram e seu associado próximo S. Bhaskararaman pela Diageo Scotland e Sequoia Capitals, disse o CBI FIR.