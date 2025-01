Tribunal federal de apelações anula regras de neutralidade da rede de Biden

Um tribunal federal de apelações decidiu esta semana que a Comissão Federal de Comunicações (FCC) não tinha autoridade para restaurar certas regras de neutralidade da rede no ano passado, desferindo um golpe para os democratas da FCC e para a administração Biden, que pressionaram para reativar as medidas de Internet aberta.

Decisão de terça-feira pelo Tribunal de Apelações do Sexto Circuito anula a votação da FCC no ano passado, que restabeleceu as regras de neutralidade da rede que proibiam os provedores de banda larga de bloquear ou limitar o tráfego da Internet para alguns sites e limitar o acesso a outros que pagam taxas adicionais.

O painel de três juízes apontou para uma decisão do Supremo Tribunal em Junho passado que reduziu o poder das agências executivas ao revogar a deferência da Chevron, a doutrina jurídica que anteriormente instruía os juízes a submeterem-se às agências em casos em que a lei era ambígua.

Ao anular a decisão, espera-se agora que os juízes substituam a sua melhor interpretação da lei, em vez de se submeterem às agências.

O juiz Richard Allen Griffin, escrevendo para si mesmo e para os juízes John K. Bush e Richard Allen Griffin, escreveu que a banda larga deveria ser considerada um “serviço de informação”, não um “serviço de telecomunicações”, como a FCC disse em seu despacho do ano passado.

As regras de neutralidade da rede foram aprovadas pela primeira vez em 2015, durante a administração do ex-presidente Obama, mas foram revogadas durante o primeiro mandato do presidente eleito Trump, em 2017. A comissãovotado ao longo de linhas partidárias em abril passado para restaurar as regras sob a liderança da presidente democrata da FCC, Jessica Rosenworcel.

Rosenworcel instou na quinta-feira o Congresso a tomar medidas em resposta à decisão.

“Os consumidores de todo o país têm-nos dito repetidamente que querem uma Internet que seja rápida, aberta e justa”, escreveu ele num comunicado. “Com esta decisão, fica claro que o Congresso deve agora atender ao seu apelo, aceitar a acusação de neutralidade da rede e incluir os princípios da Internet aberta na lei federal”.

Os defensores da neutralidade da Internet argumentam que é necessário garantir uma Internet justa e aberta, enquanto os críticos dizem que as regras expandiriam o controlo governamental sobre a Internet para resolver um problema que não se revelou especialmente generalizado.

O comissário republicano Brendan Carr, que deverá assumir a presidência este mês, quando a comissão passar para uma maioria republicana, votou contra a restauração das regras no ano passado, dizendo que a agência “oferece uma longa lista de justificativas falsas” para incluir o serviço de banda larga no título. II da Lei das Comunicações.

