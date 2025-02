Tribunal Penal Internacional: Tribunal no final

Em 6 de fevereiro de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional (ICC), alertando de “conseqüências tangíveis e significativas” para as pessoas por trás das investigações consideradas uma ameaça para A segurança nacional dos Estados Unidos e a de seus aliados, incluindo Israel. Essa condenação segue a decisão do promotor -chefe da ICC Karim A. Khan de emitir ordens de prisão por ordens de prisão para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Yoav Gallant por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade na faixa de Gaza.

No entanto, essa não é a primeira ofensiva do governo Trump contra o TPI. Em junho de 2020, ele sancionou o promotor da então ICC Fatou Bensoud e uma autoridade do tribunal depois de iniciar uma investigação sobre supostos crimes de guerra pelas tropas dos EUA no Afeganistão. O governo Biden rescindiu as sanções. Embora as sanções mais recentes tenham liderado os principais estados membros, como o Reino Unido, a França e a Alemanha, a reafirmar seu “apoio inabalável” para o tribunal, eles também reviveram o debate sobre sua relevância na ordem internacional no meio de um americano sustentado repúdio.

Relacionamento tumultuado

A CPI sempre teve um relacionamento controverso com os Estados Unidos, enquanto o governo do presidente Bill Clinton desempenhou um papel fundamental nas negociações que levaram à criação do Tribunal, permaneceu desconfiado do aparecimento de um tribunal independente de que Washington não conseguiu controlar através do Conselho de Segurança da ONU. . Embora Clinton assinasse o estatuto de Roma, ele não o enviou ao Senado para ser ratificado, temendo o escrutínio das ações dos EUA e das de seus aliados.

Quando o presidente George W. Bush assumiu o cargo, ele lançou uma campanha hostil contra o CPI. Seu governo pressionou governos em todo o mundo para assinar acordos bilaterais que chegam à rendição dos cidadãos dos EUA ao tribunal. Ele também promulgou a lei da proteção dos membros do Serviço dos EUA de 2002, que restringiu a jurisdição do TPI ao pessoal militar dos EUA. A lei até autorizou a ação militar contra o tribunal, que foi conquistada pelo apelido de “a lei de invasão de Haia”.

A posição dos Estados Unidos no TPI suavizou durante o segundo mandato de Bush quando ele reconheceu seu potencial de servir interesses nos EUA, principalmente em regiões onde é improvável que os cidadãos dos EUA enfrentem processos, como a África. Em 2005, seu governo se absteve um voto do Conselho de Segurança da ONU concedido pela jurisdição do TPI sobre os crimes de guerra em Darfur, Sudão. Esse compromisso medido continuou sob o governo Obama, com diplomatas dos EUA que participam de conferências da CPI. No entanto, a cooperação permaneceu condicional, pois Washington deixou claro que só apoiaria as investigações alinhadas com os interesses dos EUA.

De acordo com o governo Biden, o duplo escrato de Washington.

‘Frutas baixas’

Após a Segunda Guerra Mundial, os poderes aliados estabeleceram o tribunal de Nuremberg, o primeiro Tribunal Internacional de Crimes de Guerra, a processar os funcionários da Nazistas. Isso deu origem à idéia de um tribunal permanente para responsabilizar os autores pelos crimes mais atrozes do mundo. Embora a ONU tenha criado mais tarde os tribunais ad hoc para processar crimes de guerra na antiga Iugoslávia e Ruanda, muitos especialistas em direito internacional os consideraram dissuasivos inadequados.

Em julho de 1998, a Assembléia Geral da ONU adotou o Tratado da Fundação da CPI em uma conferência em Roma. Ao contrário do Tribunal Internacional de Justiça, que julga as disputas entre os estados, a ICC processa as pessoas. Complementa os tribunais nacionais e intervém apenas quando não estão dispostos ou não podem agir. Um desafio importante para sua aplicação é a ausência de sua própria força policial. Em vez disso, é completamente baseado nos Estados -Membros parar de suspeitos. Nem podem provar às pessoas na ausência, o que exige que os Estados -Membros prendam qualquer pessoa sob uma ordem do TPI que esteja dentro de sua jurisdição.

Apesar de seu mandato, o TPI lutou para obter os membros dos principais poderes, incluindo Estados Unidos, China e Rússia. Algumas nações até se aposentaram. O Burundi saiu em 2017 depois que o tribunal decidiu investigar sua repressão contra protestos da oposição. Em 2019, o Presidente Filipino, Rodrigo Duterte, aposentou -se, rejeitando a investigação do CPI em sua guerra às drogas e insistindo que os tribunais nacionais fossem suficientes para defender o estado de direito.

As nações africanas, em particular, expressaram descontentamento em relação à tendência do Tribunal de apontar desproporcionalmente para o continente. Não foi até 2016 que o tribunal abriu uma investigação da África, na Geórgia, reforçando as percepções de que é um instrumento para promover os interesses políticos ocidentais. A CPI também foi criticada por se concentrar em crimes de “frutas baixas”, processando os senhores da guerra e líderes rebeldes sem fazer com que as figuras políticas mais altas questionem as figuras políticas. Essa frustração foi exemplificada em 2018, quando a Câmara de Apelações do Tribunal revogou a condenação de Jean-Pierre Bemba Gombo, comandante-chefe do Mouvoent de Libération du Congo.

Desafios pela frente

Talvez a crítica mais condenatória ao TPI seja sua incapacidade percebida de manter os Estados Unidos e seus aliados. Ao se recusar a ratificar o estatuto de Roma, os Estados Unidos garantiram que o Tribunal não tenha jurisdição sobre os crimes cometidos em seu território ou em seu pessoal militar. Como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, você também pode vetar qualquer tentativa de iniciar uma derivação através do Conselho.

Com o governo Trump no poder, o tribunal está analisando o barril de quatro anos de medidas punitivas de Washington. Se surgir como uma sombra baixa de si ou de um tribunal internacional dependerá da resolução de seus Estados -Membros. Eles devem agir decisivamente para isolar a instituição e sua equipe da diplomacia coercitiva dos Estados Unidos.

Além das pressões externas, o Tribunal enfrenta desafios internos que minam sua posição. O principal é a forte diminuição dos julgamentos. Este ano, além de entregar dois veredictos, o tribunal supervisionará apenas um julgamento em andamento, sem que qualquer outro caso chegue à fase de julgamento. Sua carga de trabalho também diminuiu significativamente, com apenas 80 dias de audiência programada, uma forte queda em média 369 dias de audiência anual registrada nos últimos oito anos (excluindo o fechamento relacionado ao Covid em 2020).

As coisas mais complicadas são a nuvem de acusações de assédio sexual contra o principal promotor do TPI. Em novembro de 2024, o órgão governante do tribunal anunciou uma investigação externa sobre as reivindicações, aprofundando as preocupações sobre a credibilidade da instituição. Para preservar sua legitimidade e confiança pública, a ICC deve abordar esses problemas internos com transparência e responsabilidade inabaláveis.