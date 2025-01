Tribunal Superior busca resposta do governo sobre veículos turísticos bloqueando o caminho da tigresa no santuário de Maharashtra

Filhotes de tigre vistos brincando em uma reserva de tigres no Santuário de Vida Selvagem Umred Pauni Karhandla, a cerca de 48 quilômetros de Nagpur. Arquivo | Crédito da foto: Rajneesh Londhe.

O Tribunal Superior de Bombaim não gostou de um incidente em que veículos de safari que transportavam turistas obstruíram o movimento de uma tigresa e dos seus filhotes no Santuário Umred-Pauni-Karhandla, em Maharashtra, na véspera de Ano Novo.

Os juízes Nitin Sambre e Vrushali Joshi da bancada de Nagpur do HC na segunda-feira (6 de janeiro de 2025) emitiram uma notificação ao principal conservador-chefe de florestas do estado e solicitaram uma declaração detalhada sobre as medidas tomadas e medidas preventivas.

O tribunal ouvirá o apelo na quarta-feira (8 de janeiro de 2025).

Em vídeos virais do incidente de 31 de dezembro de 2024, veículos de safári são vistos aglomerando-se em torno da tigresa, identificada como F-2, e seus cinco filhotes de ambos os lados de uma estrada na zona tampão do santuário aqui para ajudar os turistas a capturar suas fotos e vídeos.

O HC tomou conhecimento suo motu (por conta própria) dos vídeos e reportagens sobre o incidente. Na segunda-feira, a Secretaria Estadual de Florestas suspendeu por três meses quatro motoristas e guias envolvidos no incidente.

Uma multa de Rs 25.000 também foi imposta aos motoristas ciganos de SUVs, enquanto os guias da natureza foram multados em Rs 1.000 cada. Além disso, foram registados casos contra eles ao abrigo das secções relevantes da Lei de Protecção da Vida Selvagem de 1972.

O vice-diretor da Pench Tiger Reserve (Nagpur), Prabhu Nath Shukla, disse em um comunicado que os turistas violaram as regras do santuário ao bloquear o caminho da tigresa F2 e seus cinco filhotes com vários veículos de safári em Gothangaon, na área de vida selvagem de Kuhi.

Os turistas envolvidos neste incidente foram permanentemente proibidos de futuras visitas ao santuário e um comité, chefiado pelo vice-diretor da Reserva de Tigres de Bor, foi constituído para recomendar medidas para prevenir tais incidentes no futuro.

Shukla afirmou que os oficiais e o pessoal de campo foram orientados a aumentar o patrulhamento regular ao longo das rotas do safari para evitar tais incidentes. Além disso, estão a ser organizadas reuniões e workshops especiais para guias de natureza e condutores ciganos para sensibilizar e sensibilizar para o ecoturismo.