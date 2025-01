Tribunal Superior de Kerala permite pedido de fiança de Boby Chemmanur em caso de assédio sexual

Empresário Bobby Chemmanur. Foto do arquivo: RKNithin

O Tribunal Superior de Kerala aceitou na terça-feira (14 de janeiro de 2025) o pedido de fiança do proeminente empresário Boby Chemmanur, que foi preso e está sob custódia judicial em um caso de assédio sexual movido contra ele por uma atriz malaiala.

“Permitido”, dizia o status do caso da declaração no site do Tribunal Superior.

O juiz PV Kunhikrishnan, ao ouvir o pedido de fiança do empresário, observou que o passaporte do Sr. Chemmanur já foi depositado no tribunal e estaria à disposição da polícia durante a investigação.

“Uma ordem detalhada será aprovada às 15h30”, disse o juiz.

Durante a audiência, o tribunal também afirmou que não se pode dizer que os comentários de Chemmanur sobre a atriz não tenham “duplo sentido”.

“Não podemos dizer que não há duplo sentido”, disse o tribunal.

Ele também observou que algumas declarações feitas no pedido de fiança sobre as aptidões e competências profissionais do ator também eram “insultadas”.

A promotoria se opôs ao pedido de fiança, alegando que quase todas as postagens do Sr. Chemmanur nas redes sociais continham comentários com conotação sexual.

Ele argumentou que conceder-lhe alívio enviaria uma mensagem errada à sociedade.

O tribunal, por sua vez, disse que já foi enviado um recado à sociedade, uma vez que o empresário estava sob custódia judicial desde 9 de janeiro.

Ele foi preso em Wayanad em 8 de janeiro.

Chemmanur, atualmente detido na prisão distrital daqui, recorreu ao Tribunal Superior depois que o Tribunal Judicial II de Primeira Classe de Ernakulam lhe negou fiança em 9 de janeiro e o enviou sob custódia judicial por 14 dias.

Em seu pedido de fiança, ele alegou que as acusações surgiram de uma denúncia apresentada pela atriz que, até recentemente, havia reconhecido e comemorado publicamente seu relacionamento de duas décadas com ele.

Mencionou ainda que já havia inaugurado três joalherias pertencentes ao seu grupo empresarial como convidada principal em abril de 2019 em Perambra, em dezembro de 2022 em Attingal e em agosto de 2024 em Kannur.

A petição afirma que a própria atriz tornou pública a denúncia ao postar uma carta dirigida ao Sr. Chemmanur nas redes sociais, anunciando a apresentação da denúncia e fazendo comentários injustificados contra ele.

Segundo a denúncia do ator, a convite, ele inaugurou o Mr. Chemmanur International Jewellery Showroom em Alakode, Kannur, no dia 7 de agosto de 2024, onde milhares de pessoas se reuniram para testemunhar o evento.

Durante a cerimônia de posse, Chemmanur colocou um colar no pescoço da atriz e depois fez investidas sexuais indesejadas com intenção maliciosa, girando-a ou girando-a, segundo a denúncia.

No entanto, o pedido de fiança do Sr. Chemmanur afirma que ele é completamente inocente de todas as acusações levantadas contra ele e as nega, chamando-as de falsas, infundadas e incorretas.

Chemmanur foi acusado de acordo com a seção 75 (4) do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) por fazer “comentários sexualmente coloridos” como forma de assédio sexual, bem como pela seção 67 da Lei de TI por publicar ou transmitir material obsceno . em formato eletrônico.