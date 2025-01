Tribunal Superior de Madras finalmente reservará veredicto sobre casos de mineração de areia de praia pendentes desde 2015

O Tribunal Superior de Madras reservará seu julgamento sobre uma série de casos relacionados à mineração de areia de praia, que permanece proibida no estado desde 2013 devido a alegações de mineração ilegal massiva não apenas de granada, ilmenita, rutilo, zircão e silimanita, mas também de monazita mineral radioativa de Thoothukudi, Tirunelveli, Kanniyakumari e alguns outros distritos.

Os juízes SM Subramaniam e M. Jothiraman deixaram claro na segunda-feira que terça-feira seria o último dia da maratona de audiência oral que vinha acontecendo de forma intermitente desde 12 de dezembro de 2024 no lote que inclui um suo motu Petição de litígio de interesse público aceita em 2015. Solicitaram aos advogados que apresentassem todas as demais alegações por meio de argumentos escritos.

“Não podemos continuar a ouvir este assunto indefinidamente à custa de outros casos. Finalmente incluiremos esse assunto amanhã para que todos vocês concluam suas apresentações orais. Depois disso, reservaremos nosso julgamento e vocês poderão apresentar seus argumentos por escrito em um ou dois dias”, disse o juiz-chefe da Divisão de Justiça a um grupo de advogados que discutiram longamente o assunto por mais de um mês. .

Enquanto o defensor sênior Arvind P. Datar, auxiliado pelo defensor adicional do governo B. Vijay, representou o governo estadual; Os advogados seniores V. Raghavachari e Srinath Sridevan lideraram os argumentos em nome da maior empresa de mineração de praia, VV Minerals, promovida por S. Vaikundarajan, com sede em Thoothukudi, que também defendeu o caso pessoalmente e negou todas as acusações de mineração ilegal apresentadas contra ele.

um amigo da corte V. Suresh informou ao tribunal que tinha feito uma avaliação independente da quantidade de mineração ilegal que tinha ocorrido mesmo depois de o Estado ter imposto a proibição, e que os seus relatórios tinham sido aceites pelo governo do Estado. Os advogados seniores G. Sankaran e VR Kamalanathan, representando algumas associações de trabalhadores, queixaram-se da perda de meios de subsistência desde 2013.

O Sr. Vijay disse ao tribunal que o governo do estado aceitou a metodologia adotada pelo amigo da corte para quantificar a perda causada ao erário público e emitiu ordens no mês passado para recuperar cerca de 5.800 milhões de rupias de mineiros ilegais. Ele disse que as ordens finais de recuperação foram aprovadas porque o tribunal se recusou a suspender a operação dos avisos de causa aparente emitidos pelo Estado.

No entanto, o Sr. Raghavachari informou ao tribunal que as petições de mandado que contestam as notificações de causa aparente faziam parte do presente lote de casos que estão sendo ouvidos pela Bancada da Divisão e que se o tribunal finalmente anular essas notificações de causa aparente justificadas, então as ordens finais de recuperação serão aprovadas. pelos coletores distritais em questão perderiam automaticamente a sua relevância.

Afirmando que uma quantidade substancial de tempo do tribunal já tinha sido gasto na audiência, os juízes pediram aos advogados que apresentassem novas alegações, se houvesse, e não repetissem nenhum dos seus argumentos na terça-feira.

