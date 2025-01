Tribunal Superior de Telangana encerra ação civil de 64 anos sobre terras Maktha

O Tribunal Superior de Telangana encerrou uma ação civil de 64 anos relativa a terrenos de 24 propriedades Maktha, observando que as alegações apresentadas pelas partes em relação às propriedades eram insustentáveis.

A bancada do Chefe de Justiça Alok Aradhe e do Juiz NV Shravan Kumar, que proferiu o veredicto na ação civil, observou que “pode-se concluir com segurança que não há terreno disponível para partição” anexado ao decreto preliminar de 1959. A questão remonta. até 1953, quando Sultana Jahan Begum entrou com uma ação civil para divisão e posse separada das propriedades de Matruka perante o Tribunal Cível da cidade.

Foi transferido para o Tribunal Superior em 1958. As partes na ação protocolaram um memorando de compromisso. Posteriormente, um decreto preliminar foi aprovado em 1959. Os Comissários/Receptores efetuaram a divisão de terras e apresentaram seu relatório em 1965. Afirmaram categoricamente que as 25 propriedades eram terras Maktha e foram objeto de litígio no Departamento de Receita.

O Tribunal observou que os atrasos nos rendimentos, indemnizações ou receitas provenientes da venda de tais propriedades devem ser distribuídos se as 25 propriedades forem restauradas ou libertadas a favor de Asman Jahi Paigah. De acordo com o projecto, os 25 imóveis ainda não foram reabilitados ou libertados e, portanto, não podem ser avaliados ou particionados.

Em 2022, o Tribunal Superior nomeou um novo Comissário-Receptor que apresentou um relatório em 6 de julho de 2023 concluindo que todos os litígios surgiram da execução das Escrituras de Cessão. O relatório afirma que as 25 propriedades não foram restauradas ou liberadas em favor de Paigah Asman Jahi. Consequentemente, as partes não podem reivindicar direitos sobre os imóveis com base no decreto liminar de 1958.