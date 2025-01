Trio preso por fraudar cidadãos no valor de lakhs em fraude com cartão de caixa eletrônico

A polícia de Shadnagar prendeu na terça-feira (14 de janeiro) uma gangue de três homens que enganou vários cidadãos no valor de milhares de rúpias, substituindo seus cartões ATM por cartões duplicados. Os acusados ​​foram mantidos sob custódia judicial.

Os acusados ​​​​foram identificados como Kariman Sahani, 33, Rupdev Sahani, 34, ambos nativos do distrito de East Champaran, em Bihar, e Saheeb Sahini, 34, natural do distrito de Kapurthala, em Punjab. A polícia disse que Rs 2,38 lakh em dinheiro, 140 cartões de caixa eletrônico falsos e quatro telefones celulares foram apreendidos do trio.

A prisão ocorreu cinco meses após uma denúncia de Kumari Raju, 36, moradora de Nandigama, citando que Rs 42.400 foram retirados de sua conta e que seu cartão do caixa eletrônico foi substituído por um falso por um homem que se ofereceu para ajudá-la a sacar dinheiro de um caixa eletrônico na estrada Jadcherla em 5 de agosto de 2024.

Curiosamente, descobriu-se que o trio estava envolvido em 15 casos desse tipo no comissário de Cyberabad.

A polícia disse que os acusados ​​tinham como alvo analfabetos, idosos e mulheres nos caixas eletrônicos.

Sob o pretexto de ajudá-los a levantar dinheiro, substituíram os seus cartões multibanco por cartões falsos e introduziram os números PIN originais. Depois de enviar às vítimas cartões falsos, elas usaram seus cartões e números PIN para esvaziar suas contas.

Eles foram detidos sob custódia judicial na quarta-feira.