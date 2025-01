Triple H explica por que todos os Superstars da WWE deveriam assistir Seth Rollins vs.

Diretor de Conteúdo Triplo H explicou por que Seth Rollins vs. Drew McIntyre em WWE CRU É um filme que todo astro deve ver. A próxima edição do WWE RAW acontecerá no American Airlines Center em Dallas, Texas.

O show contará com uma revanche da WrestleMania 40 entre Rollins e McIntyre. Na WrestleMania 40, McIntyre derrotou Rollins para ganhar o Campeonato Mundial de Pesos Pesados. No entanto, Damian Priest rapidamente resgatou seu contrato do Money in the Bank e encerrou o reinado de McIntyre pelo título.

Desde então, McIntyre e Rollins seguiram caminhos separados, embora esses caminhos tenham se cruzado brevemente no Money in the Bank e no SummerSlam. Apesar dos encontros, até o momento não haviam se enfrentado em partida individual. Depois de retornar ao WWE Survivor Series: WarGames, McIntyre se concentrou em desmantelar os membros originais do The Bloodline.

Por outro lado, Rollins perdeu recentemente para CM Punk durante a estreia do WWE RAW na Netflix. Tanto Rollins quanto McIntyre têm anunciado sua participação na partida Royal Rumble masculina. Na semana passada no WWE RAW, eles se enfrentaram e confirmaram que sua tão aguardada revanche na WrestleMania 40 está marcada para esta semana. À medida que aumenta a expectativa pelo confronto, Triple H revelou por que todo Superstar deveria assistir a esse confronto.

Triple H gera expectativa para Seth Rollins vs. Drew McIntyre no WWE RAW

Triple H postou recentemente um vídeo em suas redes sociais divulgando a partida Seth Rollins vs. Drew McIntyre no WWE RAW. O título dizia: “Dois dos melhores. No seu melhor. Rollins. McIntyre. AMANHÃ À NOITE.”

No entanto, Triple H também entregou uma mensagem importante a todos os Superstar da WWE que aspiram chegar ao topo. The Game enfatizou que quem quiser ter sucesso na promoção deve assistir a esse confronto.

Tanto Rollins quanto McIntyre sofreram grandes perdas recentemente. Haverá interferência externa ou a partida terá um vencedor claro? Os fãs estão ansiosos para saber.