Triple H reage ao incidente chocante do evento principal na noite de sábado da WWE

Diretor de Conteúdo da WWE, Triplo hreagiu ao incidente chocante que se desenvolveu em Evento principal no sábado à noite na WWE. O programa teve quatro jogos emocionantes em San Antonio, Texas.

A luta de abertura viu Rhea Ripley manter o campeonato mundial de pesos pesados ​​de sua esposa contra Nia Jax. A estrela em ascensão Bron Breakker defendeu com sucesso seu campeonato internacional contra Sheamus. No evento principal, Gunther derrotou Jey usar para manter seu campeonato mundial de pesos pesados.

O show também teve a altamente antecipada assinatura de contrato entre Cody Rhodes e Kevin Owens para sua próxima escada na WWE Royal Rumble 2025. O Hall da Fama, Shawn Michaels, moderou o segmento, que terminou em caos quando Owens atacou Rhodes e tentou entregar um A Corredor pilotado a Michaels.

No entanto, Cody Rhodes ajudou Shawn Michaels quando deu a Kevin Owens um superkick. Então, Michaels bateu Owens com doce música do queixo, deixando -o. No entanto, outro momento chocante ocorreu durante o intenso jogo entre Jacob Fatu e Braun Strowman.

Durante seu partido, o Fatu, que estava entregando uma série de ataques de quadril, causou uma desqualificação atacando o árbitro. O drama continuou após o jogo, já que o Fatu executou várias toupeiras duplas da corda superior, deixando o ex -campeão universal Braun Strowman sangrento e impactando os fãs. Então, Triple H compartilhou seus pensamentos sobre os eventos chocantes.

Jacob fatu estava cometendo crimes de guerra no ringue e deixou Braun Strowman que estava em pé como se Ricky, o tempo todo em que toda a multidão está cantando fatu como se fosse John Cena

Esta é a face futura da empresa?pic.twitter.com/dga0eqrkjl – Big Boss ??? (@Lordbalvin) 26 de janeiro de 2025

O que o Triple H teve a dizer sobre Jacob Fatu atacando Braun Strowman?

Jacob Fatu, que parece estar lançando sua carreira de solteiros após a derrota do Solo Sikoa contra Roman Reigns na estréia noturna da WWE Raw em Netflix, considerou todos com sua declaração em massa após seu ataque contra Braun Strowman.

O ataque chocante também liderou o diretor de conteúdo da WWE, Triple H, a compartilhar sua reação. O jogo levou X, anteriormente conhecido como Twitter, a expressar seus pensamentos, publicando um Única palavra: “Destruidor”.

Quando Jacob Fatu entra em sua carreira de solteiros com um começo tão forte, será interessante ver quais planos a WWE precisa avançar depois de levar Braun Strowman de uma maneira tão dominante.