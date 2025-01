Trisha Gongadi de Telangana, que quebrou o século histórico, não tinha fabricantes no recente leilão da WPL

Trisha Gongadi, que criou história na Copa do Mundo T20 feminina (Sub-19), jogou pela equipe do estado de Hyderabad com menos de 16 anos aos nove anos de idade. | Crédito da foto: manuseie @icc em x

O salto de alegria foi compreensível quando ele cruzou a mágica marca de três dígitos contra a Escócia na reunião de Super Six of the World Cup-20 de Women (menores de 19) (menores de 19 anos) na terça-feira em Kuala Lumpur. Porque, Trisha Gongadi, 16 anos, criou a história ao se tornar o primeiro século da história do campeonato!

A melhor parte de ser seu pai G. Ramireddy estava lá para se juntar às celebrações.

Para alguém que não vendeu “na recente Premier League of Women (WPL) de alto perfil, o que foi uma grande decepção, o brilho do titular de Trisha com o bastão poderia ser um lembrete de seu imenso talento, se necessário.

Primeira lembrança de ver o jogo de críquete

Quanto a milhares de jovens talentos em todo o país, os inesquecíveis seis do capitão da Índia Mahendra Singh Dhoni para apontar o triunfo da Índia na final da Copa do Mundo de 2011, Trisha não foi diferente porque foi o primeiro que me lembro de assistir a um críquete jogo na televisão.

A vida mudou dramaticamente quando seus pais foram de sua cidade natal, Bhadrachalam, para Hyderabad, para deixar Trisha perseguir sua paixão pelo jogo.

E, felizmente, ele se juntou à St. John’s Coaching Foundation, um centro que produzia personagens como o VVS Laxman e moldou o talento cru de alguém como Mithali Raj. Aos nove anos, ele jogou pela equipe estadual de Hyderabad com menos de 16 anos

Ela jogou sem medo, com um ótimo momento: o primeiro treinador de Trisha

O primeiro treinador de Trisha, P. Srinivas (mais popular como Srinu) por St. John’s lembrou que, na época em que a viu espancada nas redes, eles podiam sentir essa faísca de raro talento. “Ela tocou sem medo e com muito tempo todas essas fotos”, disse ele.

Significativamente, o treinador garantiu que não houvesse manipulações com seu rebatedor original e o único conselho para ela era mudar as pernas do ritmo e os resultados estão lá para que todos o vejam: ele já era um membro da Copa do Mundo de 2023 ( Sub-19) na África do Sul.

Sugestão de Mithali Raj

Uma das sugestões importantes que recebeu foi do ex -capitão da Índia Mithali Raj, que sentiu Trisha, 12, apesar de sua consistência, não deve ser levada à qualificação dos estudantes do ano passado. “Não vamos nos apressar. Ela irá a lugares. Mithali nos disse ”, lembrou Srinu. Obviamente, Trisha está determinado a escalar novos patamares!