Tristes notícias, o pai de Baim Wong falece

Jacarta – A triste notícia vem da família do famoso ator e YouTuber Baim Wong. O pai, Johnny Wong, faleceu hoje, terça-feira, 7 de janeiro de 2025, aos 78 anos. Johnny Wong deu seu último suspiro no Hospital Abdi Waluyo, no centro de Jacarta, às 04:27 WIB.

“Rahmatullah, nosso amado Papa Johnny Djaelani bin Ahmad Djaelani, faleceu” lê a mensagem em cadeia enviada pela assistente de Baim Wong, Genta Gitary, na manhã de terça-feira. Role mais, ok?

Atualmente, o corpo do falecido Johnny Wong está enterrado em sua residência na área de Gondangdia, no centro de Jacarta. O plano é enterrar o corpo esta tarde em Purwakarta, Java Ocidental.

Anteriormente, Johnny Wong recebeu cuidados intensivos no hospital após sofrer uma queda. Sua saúde é motivo de preocupação e Baim Wong costuma compartilhar fotos de seu pai deitado em uma cama de hospital através de suas redes sociais. Vários amigos próximos, incluindo Raffi Ahmad, também o visitaram e oraram pela sua recuperação.

 Foto enviada de Baim Wong acompanhando seu pai no hospital.

A morte de Johnny Wong deixou sua família e amigos com profunda dor. Chegaram condolências de vários setores, incluindo dos fãs de Baim Wong, que também oraram para que o falecido conseguisse o melhor lugar ao lado do Deus Todo-Poderoso.

“Que Allah SWT perdoe todos os seus pecados e lhe dê o melhor lugar ao seu lado.”, escreveu a mensagem.