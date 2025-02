Troca asiática Brilhante fortalecimento do fortalecimento de Wall Street, há boas notícias de Cingapura

Yakarta, vivo – A troca de Kompak da Ásia-Pacífico registrou um aumento na abertura da operação na sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. De acordo com o brilho dos três índices de referência de Wall Street e as boas notícias de Cingapura que conseguiram reservar produtos internos brutos ( PIB) Expectativas acima do mercado.

O PIB IV-2024 de Cingapura aumentou 5 % ano após ano (Yoy) e ao mesmo tempo derrota as estimativas. O mercado prevê que seu crescimento é de apenas 4,7 %.

Espera -se que a inflação aumente 2,5 % em janeiro de 2025. No mês anterior, a taxa de inflação foi de 2,3 %.

Enquanto isso, a Coréia do Sul informou que uma taxa de desemprego sazonal atingiu 2,9 % em janeiro de 2025

Citado da CNBC internacional, o índice australiano S&P/ASX 200 aumentou 0,76 % após atingir um recorde de intradic na sessão comercial anterior. O índice de Hong Kong Hang Seng aumentou de 21.814,37 para 21.941.

O índice japonês Nikkei 225 caiu 0,15 % no comércio inicial. Enquanto isso, o índice TOPIX aumentou 0,31 %.

Kospi Coréia do Sul abriu 0,14 % maior. Da mesma forma, o índice Kosdaq disparou 0,74 % na abertura do mercado.

Em Wall Street, ações compactas são fortalecidas após os últimos dados de inflação e a renovação do plano tarifário do governo de Donald Trump.

 Wall Street Nova York Foto: Vivanews/ Anton PM/ Nova York

O índice médio de Dow Jones Industrial (DJIA) aumentou 342,87 pontos ou 0,77 % para 44.711,43. O índice de DJIA atingiu o ponto mais alto depois que Trump assinou o memorando do presidente para verificar a taxa de reciprocidade para países estrangeiros.

S&P 500 Tiro 1,04 % em 6.115,07. Enquanto o composto da NASDAQ aumentou 1,50 %, para 19.945,64.