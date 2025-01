Tropas de formigas negras da TNI AD ‘atacam’ escolas primárias na área fronteiriça de Papua

Papua, AO VIVO – Soldados do Batalhão de Infantaria 512/QY (Yonif) atualmente servindo como Grupo de Trabalho RI-PNG Pamtas ‘atacaram’ hoje a Escola Primária Favenumbu (SD) localizada na vila de Tatakra, Keerom Regency, Papua.

O soldado combatente do TNI AD sob o comando de Kodam V/Brarawijaya sentiu-se chamado a ver o estado das escolas primárias em áreas remotas da Papua que careciam de pessoal docente ou professores.

“Não queremos que o entusiasmo pela aprendizagem dos jovens estudantes aqui diminua devido à falta de professores. “Portanto, nós do Tatakra Yonif Job Post 512/QY continuaremos presentes para acompanhar nossos irmãos mais novos no processo de alcançar seus objetivos sonhos”, disse Letda Inf Nuryanto da Força-Tarefa Danpos Tatakra Yonif 512/QY em sua declaração oficial. recebida pela VIVA Militar, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

Acrescentou que a falta de professores na aldeia de Tatakra é um dos grandes desafios que a comunidade local enfrenta. Condições geográficas difíceis e instalações limitadas são os principais obstáculos nos esforços para atrair professores para esta área. É preocupante que os membros do Grupo de Trabalho Yonif 512/QY desempenharam um papel importante ajudando a ministrar aulas aos alunos da Escola Primária Favenumbu.

De acordo com o primeiro-tenente Nuryanto, os membros do Grupo de Trabalho não só ensinam disciplinas académicas como matemática, ciências naturais e ciências indonésias, mas também proporcionam educação moral, conhecimento nacional e formação em competências básicas. O objetivo é motivar os alunos a permanecerem entusiasmados com o aprendizado, mesmo que enfrentem diversas limitações.

Espera-se que as atividades de ensino realizadas pelo Grupo de Trabalho Yonif 512/QY tenham um impacto positivo na educação nas zonas fronteiriças. Além disso, esta acção é também uma prova clara de que o TNI está aqui para ajudar a comunidade, especialmente em áreas que necessitam de mais atenção.

Num espírito de união e elevado compromisso, a Força-Tarefa Yonif 512/QY continuará a acompanhar a população da aldeia de Tatakra nos seus esforços para educar a geração mais jovem e espera-se que a sua presença sirva de inspiração para que outras partes se preocupem. . para a educação em áreas remotas, para um futuro melhor para as crianças indonésias.