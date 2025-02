Um porta -voz do Exército da África Oriental rejeitou o relatório como “falso”

O Burundi evacua suas forças da República Democrática do Leste do Congo (Dr. Congo), onde lutaram junto com os colegas congênios contra os rebeldes do M23, informou a Reuters na terça -feira, citando um exército da ONU e um funcionário da ONU.

Uma fonte militar de Burpunda disse na saída que os soldados haviam retornado à sua terra natal em vários caminhões através de um local de fronteira. Segundo uma agência de notícias, duas fontes de diplomatas africanos da ONU relataram no mesmo evento.

Em resposta, um porta -voz do Exército do Burundi chamou o Retreat Reports “Falsamente” e anunciou que as tropas da África Oriental estavam no Dr. Congo “Continue implementando suas missões em suas áreas de responsabilidade”.

Burundi e vários outros países africanos, incluindo Quênia, África do Sul, Uganda, Tanzânia e Malawi, estavam estacionados no mirn a leste do Dr. Congo por anos para ajudar o governo a combater os grupos armados.

O conflito está em andamento no país da África Central há décadas, guiado por dezenas de grupos de milícias, incluindo combatentes do movimento rebelde da M23, competindo pelo controle sobre os abundantes recursos minerais da região, supostamente com o apoio das forças do governo de Ruanda. Ruanda negou as alegações.

Conflitos renovados mataram mais de 3.000 pessoas desde o início do ano, incluindo crianças no norte de Kivu e Kivu do Sul, segundo estimativas da ONU. Mais de uma dúzia de forças de manutenção de paz estrangeiras também morreram em ferozes lutando com rebeldes.

Na terça -feira, o Escritório de Direitos Humanos da ONU (OHCHR) informou que os rebeldes haviam executado três meninos depois de se recusar a entregar a arma retirada de um campo militar abandonado em Bukavu.



“Nosso escritório confirmou os casos de resumo da execução de crianças do M23 depois de entrar na cidade de Bukava na semana passada”. A porta -voz da Ohchr, Ravina Shamdasani, disse a repórteres em Genebra.

Os soldados do Burundiana supostamente lutaram junto com as forças congolianas, na tentativa de garantir um café, que é o lar do aeroporto que serve o barulho.

Na terça -feira, Uganda anunciou que seus soldados haviam entrado em Bunia, a capital da província do Dr. Kong, no leste do Iturian, para ajudar as forças locais a lutar contra grupos armados. O exército em um país fechado foi destacado no país vizinho de 2021, sob o acordo com o Dr. Kong. Anteriormente, o comandante militar húngaro General Muhozi Kainerugaba alertou os rebeldes na cidade para entregar armas dentro de 24 horas.