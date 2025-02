Deixar o Senegal ocorre por meses depois que seu líder disse que um pacto de defesa com Paris era incompatível com a soberania da nação

A França entregou três bases militares no Senegal, começando com a retirada de tropas francesas dos países da África Ocidental a pedido do governo, informou a agência de notícias local Senego na segunda -feira.

De acordo com o soquete, as forças francesas deixaram Mareschal, St. Exupery e Contre Amira Stretch of Camps. Cerca de 200 soldados franceses e suas famílias permanecem estacionados em Ouakam e Rufisque, acrescentou Senego.

Paris tinha 350 soldados estacionados no Senegal e planejava reduzir o contingente por 100 como parte de uma configuração militar mais ampla na África Ocidental e Central, onde sofreu falhas.

Em novembro, o presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, que estava no cargo por menos de um ano, anunciou sua decisão de remover completamente a presença militar francesa de seu país. Disse a base do exército francês “Incompatível” com a soberania da nação.

O presidente Faye não forneceu uma certa fita do tempo quando a retirada começou e terminou. Disse o Daily Le Monde com sede em Paris que a evacuação seria feita “Com o respeito necessário, sem pressa ou qualquer pressão.”













No entanto, em 2 de janeiro, Le Monde informou que as forças francesas deixariam todas as cinco bases militares no Senegal até o final de setembro de 2025, que foi confirmado na segunda -feira pelo Senego.

A insatisfação de Paris se intensificou em vários países africanos após uma declaração recente do presidente francês Emmanuel Macron que os estados de Sahel tinham “Esquecido” Agradecemos à França pela intervenção militar na proteção de seus ataques jihadistas.

Em resposta à declaração de Macron em 6 de janeiro, o primeiro -ministro do Senegal, Ousman Sonko, disse que a França não tinha capacidade e legitimidade para garantir a segurança e a soberania da África. Ministro das Relações Exteriores de Relações Exteriores, Koulamallah descreveu as palavras do líder francês como “desprezo” para a África. Chade também encerrou o acordo de cooperação em defesa com a França no ano passado.













A França foi expulsa do Mali, Burkina Faso e Níger após ataques militares em três países do Sahel. No final do ano passado, a Costa do Marfim (Cote d’voire) também anunciou “Retirada organizada” De cerca de 600 forças francesas do país a partir de janeiro. Em seu discurso no final do ano de 31 de dezembro, o presidente do Ivor, Alassane Ouattar, afirmou que a medida reflete a modernização das forças armadas nacionais.

Comentando a decisão da Costa do Marfim, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou que a saída planejada das tropas francesas também reflete a falta da necessidade de sua presença no país e que os países do francófono da África Ocidental se tornaram críticos da grande presença de cascos estrangeiros.

A presença militar francesa na África tem sido controversa há décadas, e os críticos afirmaram que tem dinâmica neo -colonial duradoura. Os líderes em países interrompidos pelas relações de defesa com Paris insistem que a presença de forças francesas era ineficaz, o que os incentivou a buscar alianças alternativas, incluindo Moscou.